Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne a vécu une soirée contrastée face à la Turquie malgré son but. Un pépin médical l'a empêché de vraiment se donner à 100%. Après la rencontre, le Diable Rouge a réagi aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven dès cet hiver.

Avant son but, De Bruyne était en difficulté et n'évoluait clairement pas à son meilleur niveau. "Je pense que, sur le plan individuel, ce sont peut-être mes vingt plus mauvaises minutes de la saison", a honnêtement reconnu KDB au micro de VTM. Il a toutefois réussi à se reprendre par la suite. "Cela peut arriver parfois. C'est important de trouver une manière de renverser la situation". 

Kevin De Bruyne ne se sentait pas bien

Un moment a également marqué les esprits durant le match, lorsque De Bruyne s'est dirigé vers le banc pour demander des médicaments. Le milieu de terrain a lui-même donné davantage d'explications sur son état physique après la rencontre. "Je pense que j'ai été un peu grippé durant la semaine et que je n'arrive pas totalement à m'en débarrasser. Je ne me sens donc pas à cent pour cent", a-t-il révélé. Les nombreux déplacements des derniers jours ont aussi pu jouer un rôle.

"Cela peut aussi avoir un lien avec le fait que j'ai beaucoup voyagé ces douze derniers jours et que j'ai souvent séjourné à l'hôtel", a-t-il reconnu, tout en tenant néanmoins à assumer ses responsabilités. "Au final, après ces vingt premières mauvaises minutes, je voulais aussi montrer une réaction". 

De Bruyne vers le PSV ?

Outre ses prestations et son état physique, De Bruyne a également été interrogé sur l'intérêt du PSV Eindhoven. "Je me suis réveillé ce matin et j'ai soudainement reçu énormément de messages à ce sujet. Mais pour le moment, je suis ici et je fais mon travail", a réagi le Diable Rouge. Il a aussi souligné qu'il était heureux et satisfait de ses performances cette saison à Naples. 

Lire aussi… Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge
De Bruyne n'a toutefois pas voulu confirmer si l'intérêt du PSV était réciproque. Lorsqu'on lui a directement posé la question, il est resté particulièrement bref. "On verra bien", a-t-il répondu. Wait and see... 

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