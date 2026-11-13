La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

Sébastien Pocognoli fait face à des matchs importants avec la sélection écossaise. Outre-Manche, sa défense à trois a fait beaucoup parler. Mais notre compatriote n'estime pas être borné sur le sujet.

Avec une victoire sur ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations, l'Écosse est en mauvaise posture. Au-delà de cette bataille pour éviter la dernière place, Sébastien Pocognoli veut surtout goûter à une première à domicile.

Ce soir, la Tartan Army reçoit justement la Macédoine du Nord (qui ne compte pas le moindre point) à Hampden Park. "Cette première victoire à la maison sera très importante pour moi", confirme Poco, interrogé par la BBC.

Sébastien Pocognoli conforté dans son choix

Lors de la première trêve internationale sous ses ordres, beaucoup d'observateurs ont critiqué son idée d'instaurer une défense à trois. Mais l'entraîneur belge a gardé le cap, jouant en 3-4-1-2 à chaque fois.

"Je ne viens pas avec une idée fixe, mais je veux apporter certains principes selon mon noyau. J'essaie de trouver la meilleure formule pour que les joueurs importants soient dans les meilleures conditions. Et après, c'est à eux à briller sur le terrain", avance-t-il.

Pas un dogme pour autant

"Je me suis toujours adapté aux noyaux que j'avais. Mais je pense que la formule actuelle est celle qui est la meilleure pour l'équipe. C'est mon sentiment", poursuit Poco.





Certains le voient pourtant comme un adepte inconditionnel de la défense à trois, un système utilisé tant à Monaco qu'à l'Union. "Quand on a été champions avec l'Union, je jouais à trois derrière parce que c'était le système du club. Certaines fois, je trouvais que le moment était opportun pour passer à une défense à quatre. Mais je ne l'ai pas fait, parce que le club construisait autour de ça".