L'absence de footall européen a fait mal : un club du top belge annonce six millions d'euros de perte

La Gantoise a publié les comptes annuels de l'exercice 2025-2026. Les Buffalo's ont enregistré une perte nette de 6,6 millions d'euros. Le club a toutefois directement expliqué ce résultat négatif et évoque plusieurs choix assumés.

C'est la première fois depuis la reprise du club par le président et propriétaire Sam Baro en 2023 que Gand clôture dans le rouge, selon Het Laatste Nieuws. Lors des deux exercices précédents, le club avait encore réalisé des bénéfices nets de 5,1 et 1,8 million d'euros respectivement. Sur l'ensemble de la période sous Baro, il reste néanmoins un léger bénéfice d'environ un demi-million d'euros.

Pas de football européen et des revenus en baisse

L'explication principale réside dans l'absence de football européen la saison dernière. Pour la première fois en onze saisons, les Buffalo's ont dû se passer d'une campagne continentale. Les revenus issus des droits télévisés ont également diminué. Les recettes opérationnelles sont ainsi passées de 88 à 69 millions d'euros.

Gand a en outre fait des choix assumés sur le marché des transferts. Le club a reçu plusieurs offres de plusieurs millions, mais a notamment décidé de conserver Hyllarion Goore, Tibe De Vlieger, Mathias Delorge, Ibrahima Cissé et Tiago Araújo. Les ventes de Tsuyoshi Watanabe et Archie Brown ont tout de même débouché sur des revenus importants, mais le renforcement sportif a été privilégié au détriment de recettes supplémentaires sur le marché des transferts.

Les Buffalos en train de rectifier le tir

Entre-temps, les coûts opérationnels ont baissé de treize pour cent, passant de 86 à 74 millions d'euros. Les coûts fixes et salariaux, surtout, ont été réduits. Cela n'a toutefois pas suffi à compenser les pertes. Gand souligne également que les ventes de joueurs restent nécessaires afin de compenser le déficit opérationnel structurel.



Pour l'exercice en cours, le club se montre bien plus optimiste. La qualification pour la phase de ligue de la Conference League et le bon début de championnat doivent apporter un coup de pouce financier. Gand occupe la deuxième place ex aequo du championnat avec 28 points sur 33 et s'attend à nouveau à un résultat net positif, avec l'équilibre financier comme objectif minimal.