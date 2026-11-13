Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5907

Le Club de Bruges ne doit pas craindre une longue absence de Nicolo Tresoldi. L'attaquant a subi une commotion cérébrale durant la trêve internationale avec les Espoirs allemands, mais sa blessure ne semble pas trop grave. Il devrait être prêt pour la reprise du championnat.

Petite alerte cette semaine : Nicolo Tresoldi a dû quitter prématurément l'entraînement des U21 allemands après un choc avec un coéquipier. L'attaquant allemand, capitaine et meilleur buteur des Espoirs, ne jouera donc pas vendredi soir contre la Belgique.

Selon les médias allemands, il s'agit d'une commotion cérébrale. Il n'est pas encore certain que Tresoldi puisse déjà rejouer mardi contre la Croatie, mais il n'y a pour l'instant aucune raison de paniquer au Club de Bruges.

Le Club de Bruges récupérera Tresoldi après la trêve

On s'attend donc à ce que l'attaquant soit suffisamment rétabli pour le match de championnat contre le KV Malines, le 21 novembre. C'est évidemment un soulagement pour le Club de Bruges, Tresoldi ayant déjà inscrit 14 buts en 17 matchs cette saison.

Le Club de Bruges vivra qui plus est une fin d'année 2026 particulièrement chargée. Sept rencontres sont au programme en un peu plus d'un mois, dont des matchs de Ligue des champions contre Liverpool et Naples.

Lire aussi… Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart
En championnat aussi, ce sera du solide, avec d'importants déplacements Standard et à l'Union. Nicolo Tresoldi devrait donc revenir à temps pour une période charnière de la saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
1
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

10:40
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

09:30
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

16:20
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

21:40
"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

20:40
"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

21:00
Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

20:20
Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

19:53
"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

19:43
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

19:00
La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

18:00
Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

17:30
L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté Live

L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté

16:45
Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

17:00
Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

16:37
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved