Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges ne doit pas craindre une longue absence de Nicolo Tresoldi. L'attaquant a subi une commotion cérébrale durant la trêve internationale avec les Espoirs allemands, mais sa blessure ne semble pas trop grave. Il devrait être prêt pour la reprise du championnat.

Petite alerte cette semaine : Nicolo Tresoldi a dû quitter prématurément l'entraînement des U21 allemands après un choc avec un coéquipier. L'attaquant allemand, capitaine et meilleur buteur des Espoirs, ne jouera donc pas vendredi soir contre la Belgique.

Selon les médias allemands, il s'agit d'une commotion cérébrale. Il n'est pas encore certain que Tresoldi puisse déjà rejouer mardi contre la Croatie, mais il n'y a pour l'instant aucune raison de paniquer au Club de Bruges.

Le Club de Bruges récupérera Tresoldi après la trêve

On s'attend donc à ce que l'attaquant soit suffisamment rétabli pour le match de championnat contre le KV Malines, le 21 novembre. C'est évidemment un soulagement pour le Club de Bruges, Tresoldi ayant déjà inscrit 14 buts en 17 matchs cette saison.

Le Club de Bruges vivra qui plus est une fin d'année 2026 particulièrement chargée. Sept rencontres sont au programme en un peu plus d'un mois, dont des matchs de Ligue des champions contre Liverpool et Naples.

Lire aussi… Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart›

En championnat aussi, ce sera du solide, avec d'importants déplacements Standard et à l'Union. Nicolo Tresoldi devrait donc revenir à temps pour une période charnière de la saison.