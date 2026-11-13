Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms
Photo: © photonews

Genk veut prendre une décision ce week-end concernant le successeur de Jess Thorup. Les Limbourgeois devront trancher entre les dossiers de deux coachs actuellement à l'oeuvre sur des bancs de Jupiler Pro League : Issame Charaï et Timmy Simons.

Bientôt la fumée blanche dans le dossier de la succession de Jess Thorup ? Après avoir remercié le technicien danois en début de semaine, le Racing Genk s’active pour trouver celui qui prendra sa place sur le banc limbourgeois. Et désormais deux noms se détachent nettement : Issame Charaï, actuellement sur le banc de Westerlo, et Timmy Simons, qui dirige OHL. Genk pourrait donc aller chercher son prochain entraîneur directement chez un concurrent de Jupiler Pro League.

Le Racing Genk veut clairement nommer son nouveau coach dès que possible. Après un maigre bilan de 15 points sur 33, Jess Thorup a été sanctionné pour ce bilan sportif insuffisant.

Charaï et Simons, deux pistes très concrètes

À 44 ans, Issame Charaï connaît déjà la maison genkoise. L’actuel entraîneur de Westerlo avait par le passé discuté avec les dirigeants du club pour un poste d’adjoint. Les échanges de l'époque auraient laissé une excellente impression, d'où l'intérêt aujourd'hui. Le parcours varié d'Issame Charaï plaide également en sa faveur. Le quadragénaire est notamment passé par Saint-Trond, Strasbourg et les Glasgow Rangers comme assistant, avant de prendre les rênes des Espoirs marocains. Il y a notamment côtoyé Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi, anciens de Genk. Westerlo occupe actuellement la 9e place, à un point seulement du Racing Genk.

L'autre candidat en lice pour le poste est Timmy Simons. L’ancien Soulier d’or, aujourd’hui âgé de 49 ans, avait déjà été envisagé pour le poste par le passé, avant que Genk ne jette son dévolu sur Nicky Hayen. Des discussions auraient également eu lieu cette fois-ci. Après un début de saison catastrophique, avec zéro point sur 15 du côté de Den Dreef, Timmy Simons a été capable de redresser la barre. OHL reste désormais sur six rencontres sans défaite. Auparavant, Timmy Simons a entraîné Dender, Westerlo et Zulte Waregem, club où il avait pris le relais de Francky Dury.

Karel Geraerts et Carl Hoefkens comme outsiders

Karel Geraerts et Carl Hoefkens figurent aussi parmi les noms évoqués. Tous deux ont déjà été associés au poste à Genk et présentent l’avantage d’être libres de tout contrat. Ils semblent toutefois partir avec une longueur de retard sur le duo Charaï et Simons.

Le futur entraîneur aura, quoiqu'il arrive, un chantier conséquent devant lui. Genk accuse désormais 12 points de retard sur Charleroi, quatrième, après sa défaite contre l’Union (1-0). La course pour revenir sur le peloton de tête s’annonce donc intense après la trêve internationale, avec notamment un rendez-vous contre La Louvière et deux derbies limbourgeois. En Coupe, Genk se déplacera au Beerschot le 5 décembre.

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