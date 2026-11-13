Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

Scott Crabbé, journaliste football
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Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté
Photo: © photonews
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Nicky Hayen est sans club depuis la fin de son aventure à Burnley. Mais il pourrait bien retrouver du travail outre-Manche.

Il y a encore un an, Nicky Hayen lançait son mois de novembre au Club de Bruges par un spectaculaire partage contre le Barcelone en Ligue des Champions. Un partage qui se serait même transformé en victoire si Wojciech Szczęsny n'avait pas joué la comédie sur un ballon gratté par Romeo Vermant.

Refaire le monde avec des 'si', Hayen l'a sans doute fait depuis lors. Car la situation n'a fait que graduellement empirer. Quelques défaites embêtantes (dont celle à Charleroi en Coupe de Belgique) ont eu raison de sa place sur le banc du Club en décembre.

Encore à la recherche d'un nouveau challenge

Ce n'a pas été beaucoup plus concluant du côté de Genk, avec qui il a successivement raté le top 6 et le football européen. C'est donc de manière assez inattendue que Burnley est venu le chercher cet été.

Chez les Clarets, le Limbourgeois a également mangé son pain noir, recevant son C4 à la fin du mois d'octobre après une seule et unique victoire en douze matchs de Championship. Depuis, son nom a alimenté quelques rumeurs vu le nombre de postes à pourvoir soudainement en Pro League.

Nicky Hayen dans le championnat écossais ?

Mais il pourrait également rebondir outre-Manche ! Le Press and Journal rapporte ainsi que Hayen figure parmi les candidats retenus par Aberdeen. Le club écossais a récemment limogé son entraîneur Stephen Robinson qui n'a récolté que onze points en douze matchs de Premiership.

Le directeur sportif Lutz Pfannenstiel et le directeur général Adrian Bevington auraient établi une liste restreinte de sept noms. Nicky Hayen ferait partie des profils avec qui les négociations ont déjà débuté. Si cela devait se confirmer, le football belge placerait un entraîneur supplémentaire en Ecosse après Sébastien Pocognoli et Wouter Vrancken.

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