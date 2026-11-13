Ligue des nations : les Pays-Bas et l'Allemagne en démonstration, victoire pour Pocognoli et l'Ecosse

La cinquième journée de la Ligue des Nations a livré de nouveaux verdicts ce vendredi. Les Pays-Bas ont marqué les esprits avec une véritable démonstration face à la Grèce de Kos Karetsas et Christos Tzolis (7-0), tandis que l'Ecosse de Sébastien Pocognoli s'est offert un précieux succès à domicile.

Karetsas et Tzolis boivent la tasse à Amsterdam

La rencontre la plus marquante de la soirée s'est déroulée à Amsterdam. Les Pays-Bas n'ont laissé aucune chance à la Grèce en s'imposant largement sur le score de 7-0. Les joueurs du championnat saoudien ont été à la fête ce vendredi. Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah) a été le grand artisan de cette démonstration avec un triplé inscrit en première période. Crysencio Summerville (Al-Hilal) avait rapidement ouvert le score dès la sixième minute, avant que Reijnders ne fasse parler son efficacité.

Jurrien Timber, auteur d'un doublé, et Donyell Malen ont également participé à la fête. Une prestation offensive impressionnante pour les Néerlandais. Un fameux coup d'arrêt pour les Grecs.

La "Mannschaft" acerbe pour les Serbes

L'Allemagne a réalisé une belle opération ce vendredi soir en allant s'imposer sur la pelouse de la Serbie (1-3). Au Stadion Rajko Mitić de Belgrade, les hommes de Jürgen Klopp ont rapidement pris les commandes de la rencontre et n'ont jamais réellement laissé leurs adversaires espérer.

Les Allemands ont bénéficié d'un premier coup de pouce dès la 3e minute. Sur un centre de Kai Havertz, le défenseur serbe Srđan Babić a malencontreusement dévié le ballon dans ses propres filets. Florian Wirtz a ensuite doublé la mise à la 14e minute, permettant à la Mannschaft de rejoindre les vestiaires avec un avantage confortable.

Au retour des vestiaires, Brajan Gruda a enfoncé le clou à la 50e minute avec une superbe réalisation, portant le score à 0-3. La Serbie a toutefois sauvé l'honneur grâce à Srđan Babić, qui s'est racheté de son but contre son camp en réduisant l'écart à la 56e minute.



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La fin de rencontre a été particulièrement compliquée pour les Serbes. Réduits à dix après l'exclusion de Vanja Dragojević à la 74e minute, ils ont ensuite terminé la partie à neuf après le carton rouge d'Andrija Živković à la 89e minute.

Le doublé de McGinn qui ravit "Poco"

À Hampden Park, l'Écosse a également réalisé une bonne opération en dominant la Macédoine du Nord (2-1). John McGinn a été le héros de la soirée en inscrivant les deux buts écossais, aux 54e et 74e minutes, le second sur penalty. Entre-temps, Elmin Rastoder avait remis les deux équipes à égalité. Ce succès permet à la "Tartan Army" de rester dans la course aux barrages de promotion.

Dans le groupe B1, la Suisse a quant à elle assuré une excellente opération. Les Helvètes ont ramené un match nul de Slovénie (0-0), un résultat suffisant pour s'assurer la première place du groupe et la promotion en Ligue A.

Un point pour les Féroé

Enfin, en Ligue C, la Slovaquie et les Îles Féroé ont offert un match animé qui s'est terminé sur le score de 2-2. Erik Prekop avait ouvert la marque pour les Slovaques, mais Viljormur Davidsen, sur penalty, puis Árni Samuelsen ont permis aux visiteurs de prendre l'avantage. Lukáš Haraslín a finalement évité la défaite aux siens à la 75e minute.