L'Italie a failli se priver bêtement d'un de ses cadres : Alessandro Bastoni pourra jouer contre la Belgique

Tout le monde pensait qu'Alessandro Bastoni avait écopé d'un carton jaune contre la France et qu'il raterait le match décisif de l'Italie contre la Belgique. C'était une erreur puisque qu'il avait été brandi au nez de Davide Frattesi, qui sera de toute façon absent dimanche à cause d'une blessure musculaire. Un sacré imbroglio.

Un avertissement, une suspension annoncée, puis un rétropédalage. À deux jours du rendez-vous de l'Italie face à la Belgique, Alessandro Bastoni a bien failli être privé de match… pour une faute qu’il n’avait même pas commise.

Le carton était pour Davide Frattesi

Lors de la victoire italienne contre la France (3-1), jeudi soir, les écrans du stade et plusieurs commentaires en direct ont désigné le défenseur de l’Inter comme le joueur averti à la 71e minute. Problème : ce n’était pas lui. Le carton jaune était destiné à son coéquipier Davide Frattesi. Un Davide Frattesi qui sera absent à Bruxelles pour d'autres raisons : il souffre de douleurs musculaires et la Fédération italienne a annoncé son forfait plus tôt dans la soirée.

La confusion a pourtant rapidement pris des proportions embarrassantes. Alessandro Bastoni, qui était sous la menace d’une suspension, semblait condamné à manquer le déplacement au stade roi Baudouin. De quoi provoquer quelques sueurs froides dans le camp transalpin étant l'importance capitale de ce duel face aux Diables rouges.

Vérifications d'usage

La Fédération italienne a finalement dû intervenir pour démêler cette histoire. Après vérification auprès du quatrième arbitre, un délégué fédéral a confirmé l’erreur : c’est bien Davide Frattesi qui avait été sanctionné, et non Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter est donc disponible pour affronter notre équipe nationale ce dimanche.

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Pas de recours miraculeux, pas de cadeau disciplinaire : simplement une erreur d’identification qui aurait pu coûter cher à la "Nazionale". On peut cependant encore se demander comment un carton jaune peut-il être attribué au mauvais joueur jusque dans les communications officielles et les retransmissions ?