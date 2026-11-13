L'Italie sera privée de l'un de ses cadres pour le déplacement en Belgique

Buteur contre la France ce jeudi, Davide Frattesi ne sera pas de la partie dimanche au stade roi Baudouin. Le milieu de terrain de la Lazio souffre de douleurs musculaires.

Coup dur pour la sélection italienne à deux jours de son rendez-vous important en Ligue des Nations. Davide Frattesi ne sera pas du voyage à Bruxelles pour affronter les Diables Rouges ce dimanche. La Fédération italienne de football (FIGC) a confirmé vendredi l'indisponibilité du milieu de terrain, touché par des douleurs musculaires.

Davide Frattesi has withdrawn from the #Azzurri squad due to a muscle problem and will miss the match against Belgium ℹ️ #VivoAzzurro https://t.co/gJ312cF8gO — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 13, 2026

Buteur contre la France

Cette absence intervient au moment où le joueur de la Lazio venait pourtant de se distinguer face à la France. Auteur du deuxième but transalpin lors du succès de la "Squadra Azzura" (3-1) jeudi, Davide Frattesi avait contribué à une victoire particulièrement précieuse dans la course à la qualification.

Les hommes de Luciano Spalletti occupent désormais la première place du groupe A1 avec 10 points, à égalité avec les Français. L'avantage revient toutefois à l'Italie grâce aux résultats des confrontations directes.



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Un match nul suffira au bonheur italien

La Belgique, troisième avec neuf unités, conserve également ses chances de rejoindre les quarts de finale. Mais les hommes de Mark van Bommel n'auront pas le droit à l'erreur devant leur public : seule une victoire leur permettra de poursuivre l'aventure en Ligue des Nations. À l'inverse, un match nul suffira aux Italiens pour assurer leur qualification.