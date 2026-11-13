Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 13/11
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Thorgan Hazard connaît son nouveau coach et sa nomination en surprendra plus d'un
Renvoyé après le naufrage lensois contre Côme (1-0) et la défaite dans la foulée contre Marseille, le successeur de Yannick Cahuzac est désormais connu. Et il ne s'agira ni de Pierre Sage ni de Walid Regragui. (Lire la suite)
Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms
Genk veut prendre une décision ce week-end concernant le successeur de Jess Thorup. Les Limbourgeois devront trancher entre les dossiers de deux coachs actuellement à l'oeuvre sur des bancs de Jupiler Pro League : Issame Charaï et Timmy Simons. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot