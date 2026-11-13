Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic prend de plus en plus d’importance à Anderlecht. Le Serbe de 19 ans a marqué contre le Club de Bruges et a également été désigné Homme du Match après la rencontre. Ses performances n’ont pas échappé à Milan Jovanovic, ancien joueur des Mauves et compatriote de Cvetkovic.

L’ancien attaquant du Standard et du Sporting d'Anderlecht est particulièrement enthousiaste à propos de son jeune compatriote. "J’apprécie Cvetkovic en tant que joueur : il est rapide, fort, stable et agressif. Il a un excellent sens de l’espace et du timing, et il se donne toujours à cent pour cent", a déclaré Milan Jovanovic dans L'Avenir.

Une tradition serbe à Anderlecht

Jovanovic se réjouit de voir Cvetkovic "poursuivre la tradition" des joueurs serbes à Anderlecht. Lui-même a évolué chez les Mauves entre 2011 et 2013, tandis que Nenad Jestrovic et Aleksandar Mitrovic y ont entre autres également laissé leur empreinte.

"Je suis heureux qu’il joue à Anderlecht et qu’il poursuive la belle tradition des joueurs serbes au sein du club", a ajouté l'ex-Mauve, qui espère même que son jeune compatriote marquera encore plus l'histoire du club que lui.

"J’espère qu’il accomplira plus que moi à Anderlecht, car il est encore très jeune. Je lui souhaite énormément de succès", conclut Milan Jovanovic, qui avait disputé 90 matchs en Mauve & Blanc (24 buts) et remporté deux titres de champion de Belgique.



L'ex-international serbe a également un message pour le club et ses supporters. "Cela me fait très mal qu’Anderlecht ne lutte plus pour le titre depuis dix ans. J’espère sincèrement que cette saison apportera à nouveau de la joie aux supporters, même si je sais que ce sera très difficile".