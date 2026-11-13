Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu
Photo: © photonews
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Aron Danks, l'adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich, a un temps été cité du côté de Manchester United. Mais c'est bien Mauricio Pochettino qui sera en charge de redresser ce monument en péril.

Scott Crabbé

Officiel : Mauricio Pochettino nouveau coach de Manchester United

Comme attendu, Mauricio Pochettino quitte bel et bien la sélection américaine pour signer à Manchester United. Les Red Devils viennent de l'officialiser. L'ancien coach de Tottenham sera donc en charge de Senne Lammens et Youri Tielemans. "L'Argentin est réputé pour son style de football offensif et intense, son dévouement à bâtir des équipes fortes et soudées et son remarquable bilan en matière de développement des joueurs individuels", se réjouit Manchester United dans le communiqué officiel. Pochettino a en tout cas bien du travail : Manchester United est actuellement relégable avec une seule et unique victoire en Premier League cette saison.

Vincent Kompany reprend ses marques au centre d'entraînement du Bayern Munich. A peine de retour, voilà que son adjoint Aron Danks est cité du côté de Manchester United.

En grand danger en Premier League vu sa position de relégable, Manchester United veut réagir durant cette trêve internationale. Malgré la confiance initialement affichée en Michael Carrick, les Red Devils devraient opérer des changements au sein du staff.

Le board mancunien a ainsi inscrit Mauricio Pochettino sur sa shortlist, poussant les Etats-Unis à envisager Pep Guardiola comme potentiel successeur de leur sélectionneur.

Manchester United pense à Aron Danks

Mais outre-Manche, une autre idée a fait son chemin. Celle de voir United étoffer son staff en y adjoignant Aron Danks, fidèle adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich. Propulsé en pleine lumière suite au malaise de Vince the Prince, l'Anglais connaît bien Michael Carrick pour avoir été son assistant à Middlesbrough pendant un an et demi, juste avant de mettre le cap sur la Bavière.

Seulement, voir le duo se reformer dans les jours à venir semble compromis. Ni le Bayern Munich ni Vincent Kompany ne veulent voir Danks partir, confirme Maximilian Koch, journaliste pour Abendzeitung.

Le principal intéressé ne souhaite d'ailleurs pas non plus quitter son poste. Aron Danks accompagnera donc bel et bien Kompany dans son retour progressif, jusqu'à retrouver sa place d'adjoint contre Cologne à la reprise si tout se passe comme prévu.

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