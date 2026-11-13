Pas encore la moindre minute en Pro League, mais déjà de grands débuts en sélection

Jahnilo Wiegel-Triebel n'est que le troisième gardien de Westerlo. Et pourtant, il a bel et bien vécu ses grands débuts en sélection durant cette trêve. Le garçon a représenté le Suriname pour la première fois.

Avec Andreas Jungdal (international danois) et Bill Lathouwers (l'ancien gardien titulaire du RWDM arrivé cet été), Jahnilo Wiegel-Triebel a de la concurrence dans les buts de Westerlo.

De fait, le gardien de 21 ans n'a toujours pas disputé la moindre minute en Pro League cette saison. Plus souvent à l'oeuvre avec les U21, il n'a fait son apparition sur la feuille de match de l'équipe première que lors du dernier match avant la trêve contre Charleroi.

Une première avec le Suriname

Et pourtant, cette trêve a été l'occasion pour lui de vivre un grand moment en sélection. Né à Amsterdam, Wiegel-Triebel a choisi de représenter le Suriname, pays de ses ancêtres, sur la scène internationale.

Déjà sélectionné à cinq reprises depuis 2024, le portier campinois a été lancé dans le grand bain avec une première titularisation la nuit passée, en match amical.

Mieux, pour ce déplacement à Kaunas, il a gardé le zéro face à la Lituanie. Même si cela ne lui ouvrira sans doute pas les portes d'une place de titulaire à Westerlo, le moment fera date pour lui.



