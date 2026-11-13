Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

Paul Van Himst est actuellement hospitalisé. Eddy Merckx l'a annoncé lors d'une visite au centre de rééducation To Walk Again à Herentals. La légende du cyclisme souffre lui aussi encore des conséquences d'une lourde chute et est en pleine rééducation.

Van Himst, âgé de 83 ans, icône d'Anderlecht et des anciens Diables Rouges, peut compter sur le soutien inconditionnel de son ami de toujours, Eddy Merckx. "Paul a quelques soucis de santé, mais il est entre de bonnes mains maintenant et il se rétablira rapidement", a-t-il déclaré à VTM NIEUWS.

Merckx aussi en pleine convalescence

Merckx lui-même n'est pas encore totalement rétabli après une grave chute à vélo. Il s'est fracturé la hanche et a dû subir six opérations en l'espace de six mois. Se lever et marcher reste difficile, même s'il constate des progrès.

"Je ne peux pas me plaindre. Je suis toujours en rééducation, mais je vais plutôt bien", a confié le Cannibale de 81 ans. Il se rend deux fois par semaine à Anvers pour sa rééducation et s'entraîne également une fois à domicile.

L'espoir d'un retour commun

L'ancien champion cycliste sent progressivement une amélioration. "Je roule déjà régulièrement avec un vélo pour femmes. Le reste suivra. J'espère surtout pouvoir encore rouler avec mon vélo de course."



Merckx espère également un rétablissement rapide pour Van Himst. Il se réjouit déjà de pouvoir retourner voir Anderlecht avec son bon ami.