Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Pour la première fois depuis qu'il est à la tête de l'Equipe de France, Zinedine Zidane a connu la défaite ce jeudi en Italie. Le sélectionneur des Bleus restait serein.

Après une première trêve pas loin d'être parfaite, Zinedine Zidane a connu son premier couac ce jeudi sur la pelouse de San Siro, face à l'Italie (3-1). Une défaite qui laisse la France sur un bilan de 1/6 face à la Squadra Azzurra, désormais première du groupe A dans cette Ligue des Nations.

Le scénario d'une... élimination est donc désormais bien réel, du moins si la France venait à perdre dimanche contre la Turquie et la Belgique à battre l'Italie. Mais Zidane reste calme après ce revers. "Je suis frustré car il y a eu de belles choses, notamment en première mi-temps", déclarait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Zidane analyse la défaite

"Par la suite, nous avons été un peu moins bien, notamment dans les duels et les un-contre-un. C'est un apprentissage, ça fait partie des choses à améliorer, bien sûr", reconnaît Zidane, pour qui l'Italie avait encore été "meilleure au match aller". La différence s'est faite dans les détails, et les moments clefs, mal gérés par la France.

"Nous n'avons pas su réagir une fois mis en difficulté", estime-t-il. "Quand ils ont pris l'avantage, nous nous sommes un peu dispersés, notamment sur le plan défensif". Pas question de s'inquiéter, cependant, pour le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.



"Non, nous ne sommes pas inquiets. Ca fait partie du football et c'est aussi important de voir comment nous allons réagir dans ce genre de moments", pointe Zinedine Zidane. "Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Nous sommes toujours dans la course.