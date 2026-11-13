Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille



Photo: © photonews

La majorité des équipes de Pro League garde le rythme avec des amicaux durant cette trêve internationale. Si le Standard et Charleroi se sont inclinés, certains ont fait le plein de confiance.



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