Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille
Photo: © photonews
La majorité des équipes de Pro League garde le rythme avec des amicaux durant cette trêve internationale. Si le Standard et Charleroi se sont inclinés, certains ont fait le plein de confiance.
Marseille puni à Zulte Waregem
Au rayon des clubs victorieux, on pointe l'Union Saint-Gilloise (5-1 contre Dender) mais aussi Zulte Waregem. Encore chamboulé par le départ de son entraîneur Michael Beale, le Essevee s'est imposé 4-1...contre l'Olympique de Marseille. Les buts sont signés Tuur Dierickx, Ibrahima Mbaye, Hemsley Akpa-Chukwu et Ousseynou Niang. L'Olympique de Marseille était certes loin d'aligner son équipe type, orpheline de bon nombre d'internationaux, mais la prestation des hommes de Steve Colpaert n'en est pas moins à souligner en ces temps difficiles pour l'équipe (qui restait sur six défaites de rang). Une belle base de travail pour reprendre confiance en championnat dans les prochaines semaines.
Essevee wint de oefenwedstrijd van Marseille. ⚽Doelpunten: 12’ Dierickx (1-0) 35’ Mbaye (2-0) 59’ Akpa (3-0) 70’ Niang (4-0) 90’ Ali (4-1) https://t.co/DbchbhOKzA— SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) November 13, 2026
Le Standard de Liège s'est incliné 1-0 en match amical face au Borussia Mönchengladbach, entraîné par l'ancien coach de l'Union, Alexander Blessin, ce jeudi. Les effectifs des deux équipes étaient fortement décimés.
Avec la trêve internationale, de nombreux joueurs étaient logiquement absents pour ce match amical. Outre les cinq internationaux Matthieu Epolo, Gustav Mortensen, Ryan Fosso, Marco Ilaimaharitra et Dennis Eckert Ayensa, le Standard devait également composer avec plusieurs absences.
Lucas Pirard était touché à l'épaule, Dimitri Lavalée manquait de rythme, Adnane Abid souffrait du pied et Bruny Nsimba du genou. Marlon Fossey, Josué Homawoo, Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri, absents de longue date, n'étaient pas non plus disponibles.
Plusieurs jeunes ont eu leur chance
Le Standard a ainsi évolué avec une véritable équipe bis. Plusieurs jeunes du club ont profité de cette rencontre pour obtenir du temps de jeu. Les Rouches ont débuté avec Dizdarevic, Lawrence, Karamoko, Dierckx, Sy, Trouillet, Goemaere, Makiese, Jasper, Mohr et Zeqiri.
Durka, Hautekiet et Touzghar sont entrés à la pause. Salieu Drammeh avait déjà remplacé Mohr à la 30e minute. Spoden, Kokora et Kalonji ont également obtenu du temps de jeu en seconde période.
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Un seul but dans cette rencontre
Le seul et unique but de la rencontre est survenu à la 32e minute de jeu. Florian Neuhaus a envoyé un missile pour permettre au club allemand de mener au score.
Le Standard, de son côté, a eu des difficultés à se montrer offensif. Le résultat est finalement assez logique.
Les Rouches s’inclinent sur le plus petit des scores. 🔚 https://t.co/cffHJDQCWJ— Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 12, 2026
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