Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

Le carrousel des entraîneurs tourne à nouveau à plein régime en Pro League. Après seulement onze journées, sept clubs ont déjà licencié leur coach. La dernière semaine et demi a été particulièrement mouvementée : six entraîneurs ont reçu leur C4. Selon le professeur Dirk De Corte, cela en dit surtout long sur la manière dont les clubs belges sont dirigés.

Après le Courtrai, ce sont Saint-Trond, le Cercle de Bruges, La Louvière, Genk, Beveren et Zulte Waregem qui ont suivi en novembre. La Belgique confirme ainsi une nouvelle fois sa réputation de cimetière des entraîneurs. Parmi les cinq plus grands championnats européens, seule l'Italie a vu autant d'entraîneurs partir. En Angleterre, ils n'ont été que deux, et en Allemagne, un seul.

Les dirigeants belges réagissent trop émotionnellement

Dirk De Corte, professeur de gestion financière à l'UAntwerpen et enseignant à la Pro League Business School, pointe surtout les responsabilités des dirigeants. "Si vous devez licencier quelqu'un, cela en dit beaucoup sur la politique de recrutement. La direction a donc commis une erreur et doit largement faire son autocritique", affirme-t-il pour Sporza.

Selon De Corte, ces licenciements en disent même davantage sur la politique des clubs que sur les qualités des entraîneurs. 'Nos dirigeants doivent réagir de manière plus émotionnelle qu'à l'étranger. Ils n'ont apparemment pas cette patience, alors qu'il s'avère que se séparer de son entraîneur n'est pas toujours nécessaire".

Il souligne qu'un licenciement d'entraîneur ne débouche pas toujours sur de meilleurs résultats, selon les recherches scientifiques. Une série de mauvais résultats peut en effet aussi s'expliquer par des blessures, de la malchance ou des décisions arbitrales défavorables. Sur l'ensemble d'une saison, ces facteurs ont généralement tendance à s'équilibrer. C'est ce que l'on appelle la régression vers la moyenne.

La suppression des play-offs n'a rien changé

Fait marquant, la suppression des Relegation Play-offs ne semble faire aucune différence. La saison dernière, la lutte pour éviter la redoutée treizième place était une source importante de stress. Désormais, seuls les deux derniers clubs descendent directement. Mais cela n'a pas inversé la tendance. Il est vrai que seul le dernier de ces Playdowns pouvait descendre...s'il perdait le barrage contre une équipe venue de D1B.





De Corte cite Malines comme exemple de patience payante. Malgré un début de saison particulièrement difficile, avec trois points sur 21, Fred Vanderbiest est resté en poste. Avec trois victoires consécutives, le KV est ensuite remonté vers le ventre mou, plus rassurant, du classement.

Le timing interpelle également : six clubs ont profité de la trêve internationale pour intervenir. "Novembre est à nouveau le mois du cimetière pour les entraîneurs", conclut De Corte. Il estime révélateur que les directions aient besoin d'une trêve internationale pour parvenir à une décision. La question n'est donc pas seulement de savoir combien d'entraîneurs vont encore tomber, mais surtout combien de clubs oseront reconnaître leur propre responsabilité.