Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !

Scott Crabbé, journaliste football
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Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !
Photo: © photonews

Avec son fonds d'investissement NXTPLAY, Thibaut Courtois s'est déjà fait quelques petits plaisir dans le monde du football. Il s'intéresse maintenant à Reggiana, club de Serie C italienne.

Avec son associé Gonzalo Vila, Thibaut Courtois veut faire de NXTPLAY une affaire qui marche. Le fonds d'investissement détient déjà des parts à Genk, au Mans et à Extremadura).

Il y a un mois, nous vous rapportions que les deux hommes visaient désormais à investir dans le club de Reggiana, en troisième division italienne. Thomas Henry y a d'ailleurs emménagé l'été dernier.

Thibaut Courtois confirme

Deux autres fonds d'investissement auraient également fait part de leur intérêt, mais NxtPlay serait en pole position. Cette après-midi, Courtois a d'ailleurs fait part à la Gazzetta dello Sport de son envie de racheter 100% des parts du club.

"Tout au long de ma carrière, j'ai constaté à quel point un club est important pour sa ville. Avec NXTPLAY, nous voulons construire un club dont les habitants de Reggio Emilia puissent être fiers : ambitieux sur le terrain, proche de la communauté et bâti pour durer. Offrir aux jeunes joueurs un environnement propice à leur épanouissement sera au cœur de toutes nos actions", explique-t-il.


Ces dernières semaines, l'équipe de NXTPLAY a étudié le club en profondeur, s'est rendue à Reggio Emilia et a rencontré les dirigeants à plusieurs reprises. Elle a également rencontré des entrepreneurs locaux, des sponsors et des partenaires, afin de développer un projet en phase avec les priorités de la ville et du club.  

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