Thorgan Hazard connaît son nouveau coach et sa nomination en surprendra plus d'un

Renvoyé après le naufrage lensois contre Côme (1-0) et la défaite dans la foulée contre Marseille, le successeur de Yannick Cahuzac est désormais connu. Et il ne s'agira ni de Pierre Sage ni de Walid Regragui.

Thorgan Hazard et le RC Lens connaissent l'identité de leur nouvel entraîneur ! Le club artésien a officialisé ce vendredi la nomination de Didier Digard à la tête de son équipe première. Le technicien français de 40 ans s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec une mission claire : redonner une dynamique positive aux "Sang et Or" et permettre au club de retrouver ses ambitions.

Didier Digard, entraîneur du RC Lens jusqu'en juin 2028 🔴🟡 Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l'écoute, l'exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur de l'équipe première. ▶️ https://t.co/53ZWiv5lcA https://t.co/970BaAU1L5 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 13, 2026

"Toto" et d'autres anciens de Pro League

Cette arrivée sera également intéressante à suivre du côté belge. Didier Digard va notamment devenir le nouvel entraîneur de Thorgan Hazard, ancien joueur du Borussia Mönchengladbach, du Borussia Dortmund, ou de Zulte Waregem, de retour depuis cet été dans son club formateur, alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec Anderlecht. Le petit frère d'Eden connaît jusqu'ici des débuts mitigés puisqu'il n'a marqué qu'une fois et délivré qu'un seul assist. Tout cela lors du match contre le Paris FC qui précédait le naufrage des Lensois contre Côme, quelques jours plus tard en Ligue des Champions.

Didier Digard pourra aussi s'appuyer sur d'autres joueurs ayant découvert ou confirmé leurs qualités en Belgique. Michał Skóraś, passé par le Club Bruges, Yacine Titraoui, qui a évolué au Sporting de Charleroi, et Franjo Ivanović, ancien de l'Union Saint-Gilloise, connaissent également bien notre championnat.





En balance avec Pierre Sage et Walid Regragui

L'ancien coach du Havre faisait partie des quelques pistes explorées par le club nordiste, avec Pierre Sage, coach du club l'an dernier et démis de ses fonctions cette semaine à Crystal Palace, ou encore Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc qui avait quitté son poste après la CAN 2026.

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

"Ce choix est celui d'un club uni, fidèle à ses valeurs et pleinement concentré sur son projet sportif, a écrit le club dans ce communiqué. Dans un environnement où les commentaires extérieurs, parfois unanimes en apparence, ont pu nourrir certains récits éloignés de la réalité des réflexions menées en interne, le Racing rappelle que ses décisions se construisent à partir de faits observables, d'une analyse approfondie des profils étudiés et de convictions."

Didier Digard avait vu son aventure à la tête du Havre s'arrêter fin octobre. Avant son expérience de deux ans au HAC, il avait aussi été entraîneur à Nice, club où il avait auparavant entraîné la réserve puis été l'adjoint de Lucien Favre.