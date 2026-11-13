Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

Avant le match d'hier soir, la dernière victoire des Diables en Turquie remontait à 1997. Luis Oliveira avait inscrit un triplé. Le buteur belgo-brésilien n'est plus revenu dans notre pays depuis un certain temps.

Il y avait bien eu le doublé inattendu de Daniel Van Buyten en 2011, mais la Belgique s'était inclinée 3-2. Alors qu'en 1997, le triplé de Luis Oliveira avait permis aux Diables de s'imposer 1-3 sur la route de la Coupe du Monde 1998.

Avec des assists de Nico Van Kerckhoven, Enzo Scifo et Emile Mpenza, Oliveira avait été le grand monsieur de la rencontre. Il avait d'ailleurs pris part au Mondial '98, marquant un but contre le Mexique. Avant deux dernières sélections l'année suivante.

Depuis ? Plus rien. Voilà 27 ans que l'ancien Diable Rouge n'a plus remis les pieds en Belgique. Le natif de São Luís vit désormais en Italie. Il y a coaché quelques clubs amateurs mais est désormais en charge de l'équipe féminine de Venise.

La Belgique pour toujours dans un coin de son coeur

Même avec ses 47 buts en 141 matchs pour Anderlecht, on ne l'a plus revu au Lotto Park ces dernières années. "Anderlecht ne m'a plus jamais invité. Pas même quand le club a fêté ses 100 ans en 2008, mais bon…", explique-t-il au Nieuwsblad.



Oliveira n'est pourtant pas fermé à un retour : "Si Anderlecht ou la fédération me le demandent encore, je suis ouvert à une visite. Ça pourrait être très émouvant".