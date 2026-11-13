Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale
Photo: © photonews

Vous rappelez-vous de Pathé Mboup ? Le jeune attaquant sénégalais était passé par les jeunes du Standard en 2022, avant de revenir en Belgique sous le maillot du RWDM. Désormais à Brest, il est devenu international sénégalais, et a fêté ça par un premier but sous le maillot des Lions de la Teranga.

Pathé Mboup (23 ans) vit un rêve éveillé. Durant cette trêve internationale, le jeune attaquant du Stade Brestois découvre ainsi l'équipe nationale du Sénégal, après avoir été appelé suite à son bon début de saison en Ligue 1 (2 buts en 10 matchs).

Et ce jeudi, Mboup a fêté ces débuts de la plus belle des manières. Monté à quatre minutes de la fin du temps règlementaire contre le Soudan, il a participé à la fête sénégalaise, inscrivant le dernier but de ses couleurs lors de leur large victoire (4-1) dans les qualifications de la CAN.

Du SL16 à l'équipe nationale du Sénégal 

Le nom de Pathé Mboup n'est pas inconnu en Belgique. Son premier passage chez nous date ainsi de 2022, quand le Sénégalais débarque de son club formateur, le Sacré Coeur de Dakar, au Standard de Liège. Il intègre alors le SL 16, les U23 liégeois, mais n'a pas l'occasion d'y faire ses débuts.

Transféré à l'Olympique Lyonnais quelques mois plus tard, Mboup est envoyé un an plus tard au RWDM, alors partenaire des Gones via la propriété de John Textor. À Molenbeek, l'attaquant sénégalais disputera 25 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives.

Lire aussi… "Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr
En 2024, Pathé Mboup rejoint le Pau FC en Ligue 2 : c'est l'explosion, avec 12 buts en 37 matchs qui lui valent un transfert au Stade Brestois. Là, il compte 3 buts en 38 matchs et commence à prendre ses marques cette saison en Ligue 1. 

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