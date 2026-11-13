Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Josué Kongolo savoure certainement sa semaine comme personne. Le jeune défenseur du KRC Genk fait partie des deux joueurs découvrant les Diables Rouges, même s'il n'a pas encore pu faire ses débuts ce jeudi face à la Turquie.

C'était l'une des deux surprises de Mark van Bommel vendredi dernier au moment d'annoncer sa sélection : suite aux absences en défense centrale, Josué Kongolo a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Une belle récompense pour la première partie de saison impressionnante du défenseur du KRC Genk, qui était déjà un pilier des Espoirs.

Ce jeudi, Kongolo a même pu prendre place sur le banc, ce qui n'allait pas de soi puisque lors de la trêve internationale précédente, des garçons comme Zeno Debast ou Koni De Winter avaient parfois dû assister aux matchs depuis la tribune.

Josué Kongolo vers un transfert ?

Ce statut de Diable Rouge peut changer beaucoup de choses pour le Genkois - et son club s'en frotte probablement déjà les mains. Mais à 21 ans, Josué Kongolo n'est semble-t-il pas pressé de décrocher un transfert, comme l'a expliqué son père dans Het Belang van Limburg.

"Des U16 aux U21, Josué a toujours fait partie de la sélection. J'avais donc toujours l'espoir qu'il reçoive un jour sa chance en équipe A", déclare Florent Kongolo. "Josué lui-même sentait qu'il était capable de passer ce cap assez rapidement".



Mais cela ne signifie pas que le néo-international se sent déjà prêt à encore franchir un cap et quitter Genk. Florent Kongolo, en tout cas, ne l'y pousse pas. "Je préférerais qu'il reste encroe un peu en Belgique. De manière à ce que, quand il fera le pas vers l'étranger, il puisse le faire avec confiance et conviction".