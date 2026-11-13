"Une période difficile pour ma famille" : le sélectionneur de l'Argentine prolonge jusqu'en 2030

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Une période difficile pour ma famille" : le sélectionneur de l'Argentine prolonge jusqu'en 2030
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Un Lionel s'en va, un autre reste. Si Messi a pris sa retraite internationale, Scaloni, le sélectionneur, poursuivra l'aventure sur le banc de l'Argentine jusqu'en 2030. Une bonne nouvelle pour lui, alors qu'il vient de perdre une personne très proche dernièrement.

Lionel Scaloni poursuivra son aventure à la tête de l'Argentine jusqu'en 2030. À 48 ans, le sélectionneur a officiellement prolongé son contrat, avec la perspective de diriger l'"Albiceleste" lors de trois Coupes du monde consécutives. Une annonce qui l'a profondément ému, au point de fondre en larmes devant les journalistes.

Le décès d'une personne proche

Derrière cette prolongation se cache toutefois une période particulièrement éprouvante sur le plan personnel. En octobre dernier, Lionel Scaloni a en effet perdu sa mère, décédée à 74 ans après avoir longtemps rencontré des problèmes de santé. "Je suis très heureux, même si cette période n'est pas facile pour ma famille", a-t-il confié, la voix chargée d'émotion. Il a également insisté sur sa motivation intacte et sa volonté de continuer à donner le maximum pour son groupe.

Deux Copa América et une Coupe du monde

Depuis sa prise de fonctions, l'ancien latéral droit a considérablement enrichi le palmarès de sa sélection. Deux Copa América, une Finalissima et surtout une Coupe du monde remportée en 2022 ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus respectés de la planète.

Ses joueurs connaissent bien cette sensibilité. Dans le vestiaire, ils le surnommeraient même "La Llorona", autrement dit "celle qui pleure", en référence à ses nombreuses manifestations d'émotion.

Sans Messi


En 2030, Scaloni aura donc un nouveau défi mondial à relever. Un rendez-vous auquel Lionel Messi ne participera pas, lui qui a disputé sa dernière rencontre internationale avec l'Argentine au début du mois d'octobre.

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