Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table
Photo: © Photonews

Le football espagnol attend de connaître les suites du drame qui a coûté la vie à Jesús de Miguel. L'attaquant de Tenerife avait été victime d'un choc avec Jesús Owono, gardien du FC Andorre. Selon le journaliste Isaac Fouto, ce dernier risque une lourde sanction.

La Fédération espagnole de football doit se prononcer sur l'action pour laquelle Jésus Owono a reçu un carton rouge. Selon Fouto, qui s'est exprimé sur ce dossier auprès de la Cadena COPE, le gardien pourrait être suspendu jusqu'à quinze matchs. Une autre possibilité, bien plus lourde, serait le retrait de sa licence de joueur.

Une situation exceptionnelle pour la Fédération espagnole

L'affaire est complexe, car le règlement disciplinaire espagnol ne prévoit pas de sanction spécifique pour une phase de jeu ayant entraîné un décès. La suspension de quatre à douze matches est possible sur la base de l'article 102. En appliquant une autre disposition, la sanction pourrait aller jusqu'à quinze matchs. Le retrait d'une licence intervient normalement pour d'autres infractions graves, comme celles liées aux paris. Aucune décision définitive n'a encore été annoncée.

Les conséquences de cette tragédie sont très lourdes pour Owono. Selon des informations espagnoles et internationales, le gardien bénéficie d'un soutien psychologique et certains médias ont affirmé qu'il envisageait d'arrêter définitivement le football. Son entraîneur, Carles Manso, a remis en question cette dernière information jeudi.

L'entraîneur demande du respect pour Owono

"Jesús Owono est profondément affecté", a déclaré Manso. Selon l'entraîneur, son gardien traverse la période la plus difficile de sa vie. Il a souligné qu'Owono n'avait jamais eu l'intention de faire subir cela à son adversaire et a demandé le respect de la vie privée du joueur.


Le FC Andorre laisse toute la latitude au gardien pour décide de son avenir. "Nous lui donnons de l'espace et, lorsqu'il le jugera approprié, il dira s'il revient ou non", a expliqué l'entraîneur.

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