Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

C'est désormais mathématique : la Belgique fera partie des têtes de série pour le tirage des qualifications de l'Euro 2028. La victoire de ce jeudi face à la Turquie aura donc été importante au-delà de la Nations League.

Il faudra finir le travail dimanche face à l'Italie pour que la Belgique dispute les quarts de finale de la Ligue des Nations ; la victoire de la Squadra Azzurra face à l'Italie a, en quelque sorte, "annulé" celle des Diables Rouges en Turquie sur ce plan. Un match nul ne suffira pas au Stade Roi Baudouin.

Mais au-delà des perspectives en Nations League, les Diables Rouges ont sécurisé un statut très important en s'imposant à Izmir : celui de tête de série en vue du tirage des qualifications à l'Euro 2028. C'est en effet désormais certain : la Belgique sera dans le premier chapeau.

La Belgique évite de grands noms pour les qualifications de l'Euro

Cela évitera ainsi aux hommes de Mark van Bommel d'affronter le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas ou encore l'Italie dans ces qualifications. Autre tête de série étonnante : la Grèce, qui est déjà assurée de ce statut. Le Danemark, l'Allemagne, la Croatie et la Norvège sont les grands favoris pour intégrer eux aussi le premier chapeau.

La Turquie, elle, est déjà condamnée au pot 2, tout comme la Suisse. Dans le pot 3, on sait déjà que l'on retrouvera la Roumanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, mais les autres tickets devront être distribués dans les matchs à venir.

Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028 se tiendront le 6 décembre prochain, à Belfast. Rappelons que l'Euro 2028 se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande, du 9 juin au 9 juillet 2028.



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