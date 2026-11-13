Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'est désormais mathématique : la Belgique fera partie des têtes de série pour le tirage des qualifications de l'Euro 2028. La victoire de ce jeudi face à la Turquie aura donc été importante au-delà de la Nations League.

Il faudra finir le travail dimanche face à l'Italie pour que la Belgique dispute les quarts de finale de la Ligue des Nations ; la victoire de la Squadra Azzurra face à l'Italie a, en quelque sorte, "annulé" celle des Diables Rouges en Turquie sur ce plan. Un match nul ne suffira pas au Stade Roi Baudouin.

Mais au-delà des perspectives en Nations League, les Diables Rouges ont sécurisé un statut très important en s'imposant à Izmir : celui de tête de série en vue du tirage des qualifications à l'Euro 2028. C'est en effet désormais certain : la Belgique sera dans le premier chapeau.

La Belgique évite de grands noms pour les qualifications de l'Euro

Cela évitera ainsi aux hommes de Mark van Bommel d'affronter le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas ou encore l'Italie dans ces qualifications. Autre tête de série étonnante : la Grèce, qui est déjà assurée de ce statut. Le Danemark, l'Allemagne, la Croatie et la Norvège sont les grands favoris pour intégrer eux aussi le premier chapeau. 

La Turquie, elle, est déjà condamnée au pot 2, tout comme la Suisse. Dans le pot 3, on sait déjà que l'on retrouvera la Roumanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, mais les autres tickets devront être distribués dans les matchs à venir.

Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028 se tiendront le 6 décembre prochain, à Belfast. Rappelons que l'Euro 2028 se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande, du 9 juin au 9 juillet 2028. 

Lire aussi… Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Turquie

Plus de news

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

21:00
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

19:53
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
1
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

10:20
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

09:30
Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

19:00
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

21:40
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42
"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

20:40
Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

20:20
"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

19:43
Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 20:45 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved