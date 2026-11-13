Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

Le dossier concernant l'erreur administrative du RSC Anderlecht lors du topper sera étudié le 20 novembre prochain par la commission disciplinaire de l'Union Belge.

Le Club Bruges a saisi l'Union belge après avoir constaté l'irrégularité. Les Brugeois ont souligné qu'ils souhaitent avant tout que les règlements soient correctement appliqués. Le club a demandé à l'URBSFA d'examiner le dossier, lançant ainsi la procédure officielle.

De possibles conséquences sportives pour Anderlecht

Le Conseil disciplinaire entendra les deux clubs avant de rendre sa décision. Les conséquences précises restent encore à déterminer. Parmi les possibilités envisagées figurent un retrait de points pour Anderlecht, voire une défaite par forfait, ce qui permettrait au Club de Bruges de récupérer deux points supplémentaires.

Les parties concernées pourront en outre faire appel de la décision du Conseil disciplinaire auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Le dossier ne devra donc pas nécessairement être définitivement clos vendredi, et on s'attend à un appel du RSCA en cas de condamnation.

Le Club espère deux points supplémentaires

Pour le Club de Bruges, les conséquences pourraient être particulièrement importantes. Dans la formule actuelle du championnat, chaque point peut peser lourd dans la lutte pour les premières places.



Il n'est toutefois absolument pas certain que le Club récupérera les trois points si Anderlecht est sanctionné (seul le retrait du point du Sporting est automatique en cas de sanction).