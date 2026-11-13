Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le dossier concernant l'erreur administrative du RSC Anderlecht lors du topper sera étudié le 20 novembre prochain par la commission disciplinaire de l'Union Belge.

Le Club Bruges a saisi l'Union belge après avoir constaté l'irrégularité. Les Brugeois ont souligné qu'ils souhaitent avant tout que les règlements soient correctement appliqués. Le club a demandé à l'URBSFA d'examiner le dossier, lançant ainsi la procédure officielle.

De possibles conséquences sportives pour Anderlecht

Le Conseil disciplinaire entendra les deux clubs avant de rendre sa décision. Les conséquences précises restent encore à déterminer. Parmi les possibilités envisagées figurent un retrait de points pour Anderlecht, voire une défaite par forfait, ce qui permettrait au Club de Bruges de récupérer deux points supplémentaires.

Les parties concernées pourront en outre faire appel de la décision du Conseil disciplinaire auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Le dossier ne devra donc pas nécessairement être définitivement clos vendredi, et on s'attend à un appel du RSCA en cas de condamnation.

Le Club espère deux points supplémentaires

Pour le Club de Bruges, les conséquences pourraient être particulièrement importantes. Dans la formule actuelle du championnat, chaque point peut peser lourd dans la lutte pour les premières places.


Il n'est toutefois absolument pas certain que le Club récupérera les trois points si Anderlecht est sanctionné (seul le retrait du point du Sporting est automatique en cas de sanction).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

15:20
Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

13:40
1
Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

14:40
Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

15:40
Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

10:20
Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

15:00
Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

14:00
La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

14:20
1
Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

13:50
1
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

13:27
Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

13:20
Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
2
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

10:40
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

09:30
1
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
1
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

21:40
"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

den strep den strep a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved