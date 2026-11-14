🎥 Quand David Hubert rechausse les crampons...et marque

L'Union Saint-Gilloise profite de cette trêve internationale pour disputer des matchs amicaux. On parle là de l'équipe première, mais aussi du staff.

C'est aussi à cela que l'on voit qu'un club vit bien : alors que certains passent la trêve internationale dans le stress du bas de tableau, à la recherche d'un entraîneur, l'Union vit un week-end assez serein.

Les Bruxellois ont gardé le rythme en battant Dender 5-1, l'infirmerie se vide petit à petit malgré les absences longue durée de Mateo Biondic et Kevin Mac Allister. Il n'y a d'ailleurs pas que les joueurs qui ont disputé une joute amicale durant cette trêve.

Les sourires et le soleil de la partie

Le staff aussi a chaussé les crampons, pour croiser le fer à l'occasion d'un petit match au centre d'entraînement. Privilège du T1 oblige, David Hubert portait le numéro dix et a même trouvé le chemin des filets.

International break = time for the traditional staff game! 😎 And the winners this time? Team yellow, featuring our sports director, kitmen, physios and physical coaches! 🏆 https://t.co/XZazY3nT2P — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 14, 2026

Son but n'a toutefois pas suffi : la victoire est revenue à l'équipe adverse, composée du directeur sportif, des intendants, des kinés et préparateurs physiques.





Au moins, David Hubert sait qu'il peut toujours dépanner en cas de noyau décimé par les blessures. Ce n'est toutefois pas l'objectif : Hubert est d'ailleurs le coach qui affiche la meilleure moyenne (de points par match) depuis le retour de l'Union en D1A.