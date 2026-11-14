Avenir chez les Diables, retour à Genk : Thibaut Courtois fait le point sur deux sujets sensibles

Absent du groupe des Diables comme prévu en Ligue des Nations, Thibaut Courtois bénéficie en ce moment d'un peu de repos à Madrid. Sa position envers l'équipe nationale n'a pas changé, pas plus qu'envers Genk.

Dans le cadre de l'émission 'De Tafel van Gert', Play Sports a profité de la trêve internationale pour se rendre à Madrid et y interroger Thibaut Courtois. Le portier du Real Madrid a vécu les matchs des Diables comme spectateur durant cette Ligue des Nations, conformément à sa volonté de ne revenir que pour les qualifications en vue de l'Euro 2028.

"Mon idée était peut-être de prendre ma retraite après la Coupe du monde Mais pendant le Mondial, j’ai changé d’avis", explique-t-il, réaffirmant ce qu'il disait il y a quelques semaines déjà.

Thibaut Courtois en accord avec ses plans

Le Limbourgeois a également confirmé qu'il serait bien de retour en mars, pour le début des qualifications pour l'Euro 2028 (la Belgique vient d'ailleurs de s'assurer un statut de tête de série). "C'est ce qui a été convenu et communiqué. Bien sûr, je devrai me battre pour ma place, comme convenu avec le sélectionneur. Senne (Lammens, ndlr) a très bien joué et la concurrence est importante. Nous avons de bons gardiens en Belgique".

Autre sujet de discussion, son rôle d'investisseur (minoritaire) à Genk via son fonds d'investissement NXTPLAY : "Maintenant que je suis actionnaire de Genk, je pourrais très bien y revenir, dans un rôle différent".



On ne l'y verra donc pas boucler la boucle en terminant sa carrière de joueur là où tout a commencé : "Nous avons accompli de grandes choses là-bas ; je préfère que cela reste ainsi. J'aimerais terminer ma carrière au Real Madrid".