Bonjour la pression : un joueur de Pro League choisi pour assumer l'héritage de Cristiano Ronaldo !

Ce soir, le Portugal affronte le Danemark de Brian Riemer. Le premier match depuis l'annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo sera forcément particulier, encore un peu plus pour Carlos Forbs.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Celle du chapitre Cristiano Ronaldo en sélection portugaise est sans doute arrivée un peu tard au regard de son départ du groupe en forme de bouderie.

Il n'empêche : après pas moins de 23 ans, 234 matchs et 146 buts avec la Seleção, sans oublier la victoire à l'Euro 2016, son impact restera inégalé. Et c'est justement pour respecter cet héritage que le Portugal envisageait de retirer son fétiche numéro 7.

Mais le règlement de l’UEFA est formel, ce numéro doit obligatoirement être attribué à un joueur, malgré tout la légitimité de l'hommage rendu à Ronaldo. Le groupe a donc dû lui trouver un successeur.

Carlos Forbs, successeur numérique de Cristiano Ronaldo

Et comme le rapporte le média Cabine Desportiva, c'est Carlos Forbs qui a hérité du 7. Il le portera ainsi dès ce soir à l'occasion du match contre le Danemark de Brian Riemer.

Une fameuse pression pour le Brugeois, qui ne compte jusqu'ici qu'une seule entrée en jeu sous les ordres de Roberto Martinez en novembre 2025. Il n'avait plus été appelé depuis. Appelez-le désormais CF7.



