Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

Ceux qui espéraient une candidature solide pour s'opposer à celle de Gianni Infantino, candidat et grand favori à sa propre succession, seront déçus. Arsène Wenger, l'ancien entraîneur emblématique d'Arsenal, aurait décidé de ne pas se présenter.

Le scénario d'un nouveau mandat de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, qu'il dirige déjà depuis 10 ans, semble se préciser. Le président de l'instance dirigeante du football mondial sera candidat à sa propre succession le 18 mars prochain à Rabat (Maroc), et aucun opposant digne de ce nom ne devrait se présenter pour le contester.

Ces derniers jours, l'idée d'une candidature d'Arsène Wenger faisait cependant son chemin, et laissait espérer une alternative crédible au Suisso-Italien, dont les méthodes et la personnalité en font un symbole des dérives de la FIFA et du football mondial.

Arsène Wenger ne se présentera pas

Directeur du développement de la FIFA depuis 2019, Wenger semblait nourrir des ambitions et aurait été le candidat présenté par l'UEFA, qui cherche désespérément à s'opposer à un Gianni Infantino toujours largement soutenu au sein de plusieurs confédérations, notamment en Afrique et en Asie et parmi de nombreux "petits" pays.

Cependant, d'après L'Equipe, Arsène Wenger aurait finalement décidé de ne pas se présenter. L'Alsacien de 77 ans aurait peur que le rôle de président de la FIFA l'éloigne trop du terrain, et douterait quoi qu'il en soit de ses chances de victoire face à Gianni Infantino.



Les candidatures doivent être présentées d'ici au 18 novembre, la semaine prochaine. Pour l'heure, en plus d'Infantino, seuls Ramon Vega (Suisse) et Kozo Tashima (président honoraire de la fédération du Japon) se sont officiellement déclarés.