Bonne surprise pour l’Antwerp : un jeune attaquant reçoit une chance inattendue en équipe nationale

L’Antwerp compte un international de plus. Snayder Porozo, l’attaquant équatorien de seulement 19 ans évoluant au "Great Old", a été appelé en équipe nationale A de l’Équateur. Une belle récompense pour le jeune joueur, qui devait initialement rejoindre la sélection des moins de 20 ans.

Porozo faisait en effet partie du groupe équatorien U20, mais il va finalement rejoindre les A. Selon Ecuavisa, le sélectionneur Marcelo Gallardo a décidé de le faire monter en grade à la suite de la blessure de Denil Castillo.

Gallardo donne sa chance à Porozo

"Nous allons intégrer Snayder Porozo, qui était avec les U20, à notre groupe. Il s’est déjà préparé avec nous ces derniers jours", a expliqué Marcelo Gallardo jeudi en conférence de presse.

L’attaquant anversois aura ainsi l’occasion de côtoyer plusieurs joueurs confirmés, comme Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata. Mais aussi un certain Willian Pacho, aujourd'hui au PSG, et qui a réalisé le doublé Coupe-Championnat avec le matricule 1 en 2023 sous la direction d'un certain Mark van Bommel.

Pendant cette trêve internationale, l’Équateur disputera deux rencontres amicales face au Costa Rica et à la Bolivie. Reste à savoir si Porozo aura effectivement l’occasion de faire ses débuts internationaux. Sa promotion dans le groupe A constitue déjà une étape importante dans sa jeune carrière.

Une belle récompense pour l’attaquant anversois

Porozo a rejoint l’Antwerp l’été dernier, en provenance du club équatorien d’Aucas. Il s’est engagé jusqu’en 2030 avec le "Great Old". Cette saison, le jeune attaquant s’est déjà illustré en inscrivant plusieurs buts en Jupiler Pro League.





Ses performances n’ont visiblement pas échappé aux observateurs de son pays. À seulement 19 ans, il se voit désormais offrir une occasion de se mesurer au plus haut niveau international. Une promotion express qui constitue aussi une excellente nouvelle pour l’Antwerp, dont l’un des jeunes talents attire déjà l’attention de la sélection équatorienne.