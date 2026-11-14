Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

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Photo: © Photonews
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Le Brésil a très mal vécu sa défaite ce samedi face au Japon. La Seleção s'est inclinée 3-2 en match amical à Singapour, malgré deux magnifiques buts de Vinícius Júnior. La fin de rencontre a ensuite dégénéré. Furieux contre l'arbitre, les Brésiliens ont vu leur sélectionneur Carlo Ancelotti et la star barcelonaise Raphinha être expulsés.

Le Japon avait très bien entamé la rencontre. Takefusa Kubo a ouvert le score après un quart d'heure, avant que Keito Nakamura ne double la mise à peine quatre minutes plus tard. Le Brésil a d'abord eu peu de réponses, mais a tout de même réduit l'écart avant la pause grâce à une superbe frappe lointaine de Vinícius Júnior à la 33e minute.

Vinícius Júnior ramène le Brésil dans le match

Même après la pause, le Brésil a continué à chercher l'égalisation. À la 75e minute, Vinícius Júnior a une nouvelle fois fait trembler les filets avec une belle frappe de loin pour porter le score à 2-2. Peu après, le remplaçant Endrick a même touché la barre transversale. Les Brésiliens semblaient soudainement partis pour une remontée spectaculaire.

Mais le Japon a finalement frappé dans le temps additionnel. Tatsuhiro Sakamoto a profité d'un tir dévié pour inscrire le 3-2. Les Brésiliens estimaient toutefois que Takumi Minamino avait commis une faute sur João Gomes plus tôt dans l'action. L'arbitre a laissé jouer et a validé le but.

Ancelotti et Raphinha perdent patience

Les choses ont alors dégénéré. Plusieurs joueurs brésiliens ont encerclé l'arbitre, et même des réservistes et membres du staff sont montés sur le terrain. Ancelotti est allé demander des explications et a reçu un carton rouge. Raphinha, qui avait déjà été remplacé à ce moment-là, a lui aussi été exclu pour ses vives protestations.

Après la rencontre, Ancelotti n'a pas épargné l'arbitrage. "Le résultat a été influencé par l'attitude de l'arbitre. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger un tel match", a-t-il déclaré. En raison de son carton rouge, Raphinha manquera en outre le prochain match amical contre Singapour.

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