De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

Kevin De Bruyne et son épouse Michèle Lacroix vivent des moments difficiles en Italie. Une déclaration de Lacroix concernant leur vie à Naples est très mal passée auprès des médias et des supporters italiens.

"Kevin mène une existence très recluse à Naples." Avec cette déclaration qu'elle pensait certainement anodine dans les colonnes de NINA Magazine, Michèle Lacroix n'a pas caché que la vie en Italie n'était pas forcément celle dont elle rêvait. Elle n'a pas non plus caché son souhait de retourner un jour en Belgique.

Et en Italie, ces mots n'ont pas été très bien accueillis. Alors que les rumeurs concernant un départ de De Bruyne s'intensifient à nouveau, les propos de son épouse refont surface. Ce sont surtout les critiques sur leur vie à Naples qui irritent les médias locaux et les supporters.

Les médias italiens attaquent sévèrement KDB et son épouse

La Gazzetta dello Sport s'est également mêlée au débat. Le prestigieux quotidien sportif a qualifié De Bruyne et Lacroix de "couple le plus glamour de Naples", les comparant à David et Victoria Beckham, l'un des couples de footballeurs les plus commentés au monde au début des années 2000.

"Entre les visites éclair aux défilés de mode parisiens, les séances photo avec des marques de luxe, le pilates et la quête permanente d'intimité, Kevin et Michèle se transforment en clones de David et Victoria Beckham", écrit le journal italien. Les supporters de Naples ne sont pas en reste non plus. Sur Instagram, Lacroix doit déjà faire face à de nombreuses réactions négatives.

Le PSV dès cet hiver, une option qui prend de l'ampleur

Les déclarations de Michèle Lacroix ne sont pas les seules à alimenter les spéculations sur un départ. De Bruyne ne se sentirait pas non plus totalement à l'aise à Naples. Le club affiche jusqu'ici des performances inférieures aux attentes et le style de jeu plus prudent de Massimiliano Allegri ne conviendrait pas vraiment au Belge. Un transfert hivernal est dès lors de plus en plus évoqué.



Lire aussi… Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra›

La Gazzetta dello Sport a déjà résumé la situation avec justesse : "En quelques jours, il est passé de Kevin, fer de lance du Napoli de Massimiliano Allegri, à Kevin prêt à organiser son déménagement en janvier."

Un départ de Naples ne semble donc plus impensable. Le PSV Eindhoven est de plus en plus cité comme une option crédible. Selon Het Laatste Nieuws, Earnest Stewart, le directeur technique du club néerlandais, est même attendu dimanche dans les tribunes du stade Roi Baudouin.