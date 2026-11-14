Déjà sous pression en D1 FFA : "Tout le monde doit se demander s'il était nécessaire de changer d'entraîneur"

Scott Crabbé, journaliste football
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Déjà sous pression en D1 FFA : "Tout le monde doit se demander s'il était nécessaire de changer d'entraîneur"
Photo: Nicolas Darimont

Ce soir, le RWDM reçoit Habay. Un match aussi important que particulier pour l'entraîneur Sébastien Grandjean, qui veut décrocher sa première victoire face aux repréntants de sa belle province.

Après deux défaites à domicile contre Mons et Meux ainsi qu'un partage au SL 16, le RWDM doit se reprendre face à Habay. Pour cela, les Molenbeekois doivent décrocher une première victoire sous les ordres de Sébastien Grandjean.

"Je dois vous avouer que battre une équipe luxembourgeoise, comme cela m'est arrivé avec La Louvière contre Virton, ne me fait pas spécialement plaisir. Parce que je suis attaché à ma province. Donc, si c'est le cas ce samedi, je n'en ferai pas une fierté", explique-t-il dans les colonnes de L'Avenir.

Le RWDM doit réagir

Mais l'espace de 90 minutes, Grandjean et le RWDM mettront les sentiments de côté. Car pour un candidat au titre et à la montée, le bilan récent et la sixième place qui en découle ne sont pas acceptables.

"Tout le monde doit se demander s'il était bien nécessaire de changer d'entraîneur", sourit-il ironiquement. "Maintenant, on a quelques circonstances atténuantes. Contre Mons, on nous prive d'un but valable. Au SL16, on doit mener 0-2 au repos et là aussi, on nous annule un but, à tort selon moi".


Il y a aussi les nombreux blessés déplorés : 7, sur un noyau de 24. "Mais c'est comme ça, c'est la vie d'un entraîneur. Parfois, vous arrivez et vous faites des résultats directement, parfois, vous devez attendre plus longtemps. Vous savez bien qu'en D1 FFA, avec les Playoffs, il y a deux championnats".

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