Deux clubs italiens lorgnent sur l'une des grosses révélations de l'Union Saint-Gilloise

Massiré Sylla risque d'être très convoité dans les prochaines semaines. Le jeune défenseur est l'un des éléments clés de l'Union ces derniers mois et son nom avait déjà été associé à l’AC Milan. Désormais, un autre grand club italien le suivrait aussi attentivement.

Selon le média italien Tuttomercatoweb, l’AS Roma suit également de près l’évolution de Massiré Sylla. Le club romain serait, tout comme l’AC Milan, intéressé par le défenseur de 21 ans. Plusieurs formations turques surveilleraient également sa situation.

Une valeur marchande élevée

Un éventuel transfert pourrait rapporter une très belle somme à l’Union Saint-Gilloise. D’après le média italien, la valeur marchande du défenseur est actuellement estimée à environ 15 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur qui avait coûté près de deux millions d’euros aux vice-champions de Belgique.

Ces derniers mois, Massiré Sylla s’est distingué par ses qualités physiques et ses prestations solides. Avec son 1,96 m, il domine dans les duels aériens, mais sa vitesse et sa capacité à défendre de grands espaces sont également remarquées. Des atouts qui attirent naturellement l’attention de clubs évoluant dans des championnats plus huppés.

L’Union en position de force

L’Union ne semble toutefois pas disposée à laisser partir son défenseur facilement. Le club bruxellois a récemment prolongé son contrat jusqu’à l’été 2031. De quoi lui offrir une position particulièrement favorable dans les négociations si des prétendants décident de passer à l’action.



L’AC Milan envisagerait de recruter Sylla dès le mercato hivernal. Mais les "Rossoneri" pourraient donc devoir composer avec la concurrence de l’AS Roma. À ce stade, aucune offre officielle n’a toutefois été formulée au club de la capitale.