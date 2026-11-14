Devant 338 personnes : Thomas Henry marque son premier but depuis son départ du Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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Devant 338 personnes : Thomas Henry marque son premier but depuis son départ du Standard
Photo: © photonews
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Transféré à Reggiana, Thomas Henry était sur la touche en début de saison. Mais il se remet progressivement de son opération au genou et a d'ailleurs retrouvé le chemin des filets.

Plus dans les plans de Vincent Euvrard (plus une titularisation avec le Standard depuis le mois de janvier, absent du groupe lors de l'entièrerté des Europe Playoffs), Thomas Henry a fini par quitter Sclessin en fin de mercato.

Après un été passé dans le noyau B, l'ancien buteur de Louvain et Tubize a saisi la porte de sortie proposée par Reggiana, en Serie C. Il y a signé un contrat de deux ans. Mais les supporters locaux ont dû patienter avant de le voir à l'oeuvre.

Thomas Henry rejoue et marque

Opéré du genou, Henry n'a pas été en mesure d'intégrer le groupe avant la neuvième journée, à la mi-octobre. Après quatre montées au jeu, il a goûté le week-end dernier à sa première titularisation.

Et pour l'occasion, il a même retrouvé le chemin des filets face aux U23 de l'Atalanta. Alors que Reggiana venait d'encaisser trois buts en 20 minutes, l'ancien buteur des Rouches a réduit l'écart (3-2) juste avant la mi-temps.

Reggiana fait du surplace

Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi : Reggiana est parvenu à recoller dans le deuxième acte...pour mieux s'incliner 4-3 en toute fin de match, devant 338 supporters locaux en délire.

"Ce n'est malheureusement pas la première fois. Nous devons trouver le bon équilibre dans notre jeu ; nous ne pouvons pas nous permettre ces hauts et ces bas constants. Je devrais le revoir, mais nous sommes trop irréguliers et nous devons trouver un équilibre dans tous les aspects du jeu", constate Henry sur le site du club après une cinquième défaite en sept matchs.

Une rencontre frustrante

A titre personnel, le Français est satisfait d'avoir marqué mais s'est régulièrement expliqué avec l'arbitre pour un marquage un peu trop...à la culotte des défenseurs adverses. " J'ai toujours eu des problèmes avec les arbitres durant ma carrière", rigole-t-il.

"L'Italie possède les meilleurs défenseurs du monde, donc leur comportement envers moi est compréhensible, et je ne suis pas particulièrement tendre avec mes adversaires non plus. Bien sûr, je m'attendais à obtenir davantage de coups francs en ma faveur. Je me trompe peut-être, mais ils sont trop agressifs", poursuit-il.

Thomas Henry estime qu'il devrait être un rien plus protégé : "Même la semaine d'avant, quand ils m'ont « ouvert » le crâne, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu de violence. Je dois garder mon calme, mais les arbitres doivent aussi mieux communiquer avec les joueurs sur ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a jamais de dialogue".
 

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