Divock Origi a réfléchi à un séjour en Pro League : "Ça aurait été dans ce club"

Scott Crabbé, journaliste football
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Divock Origi a réfléchi à un séjour en Pro League : "Ça aurait été dans ce club"

L'été dernier, Divock Origi a pris sa retraite après plusieurs saisons passées dans le placard de l'AC Milan. Il a donc conclu sa carrière sans avoir jamais joué en Belgique.

Des débuts remarqués à Lille, un transfert à Liverpool quelques jours après son retour de la Coupe du Monde 2014, un prêt à Wolfsburg, une fin de carrière avec l'équipe réserve de l'AC Milan : Divock Origi a joué dans quatre championnats majeurs en Europe. Mais jamais en Belgique.

L'Ostendais avait 15 ans lorsqu'il a quitté Genk pour le LOSC. Une première pige en Belgique aurait pourtant pu le tenter en fin de carrière. "J'y ai réfléchi, mais finalement, j'ai trouvé la sérénité nécessaire pour franchir cette étape d'arrêter ma carrière", explique-t-il en toute franchise au Nieuwsblad.

Partagé entre plusieurs sentiments

Origi a tout de même certaines attaches : "Le KRC Genk me tient particulièrement à cœur. Mon père et moi y avons joué, alors mon cœur dit oui sans hésiter. Pour être honnête, rien n'était encore décidé, mais si je m'étais imaginé jouer en Belgique, cela aurait été pour Genk".

Un retour là où tout a commencé qui ne s'est finalement pas concrétisé : "J'avais envie de découvrir autre chose, et c'est pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter. La boucle est bouclée".


Divock Origi a d'ailleurs pu mesurer sa cote de popularité dans le Limbourg en donnant le coup d'envoi du match entre Genk et le Standard. Mais il a aujourd'hui bifurqué vers des domaines bien loin du football.

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