Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement
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Les Diables rouges ont poursuivi ce samedi leur préparation pour le match de Ligue des nations contre l’Italie. Après leur victoire 1-2 en Turquie, la Belgique veut finir en beauté. Le sélectionneur Mark van Bommel peut compter sur un groupe au complet.

Ce matin, le groupe s'est entraîné au Proximus Basecamp de Tubize. Annoncés blessés, Leandro Trossard et Mike Penders étaient finalement bel et bien de la partie.

Malgré un œdème osseux au niveau du talon, Trossard était en état de prendre part aux exercices collectifs. Il ne devrait toutefois pas être titulaire demain, dépassé dans la hiérarchie des ailiers.

Suspendu contre les Turcs, Roméo Lavia était également sur le terrain d'entraînement baigné de soleil. Il concurrencera ainsi Nicolas Raskin face à la Squadra.

Lukaku à l'entaînement

Autre bonne nouvelle, la présence de Romelu Lukaku. Big Rom n'avait pas fait le déplacement à Izmir pour se préserver en vue du match de demain.

Lire aussi… Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"
Après cette séance d'entraînement ouverte, Mark van Bommel se présentera en conférence de presse pour préfacer cette dernière rencontre de phase de groupe. Vous pourrez retrouver sa prise de parole sur Walfoot.

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