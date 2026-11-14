Enfin ! Après son début de saison galère, Zeno Debast connaît sa date de retour

Zeno Debast semble enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel. Le Diable Rouge est écarté des terrains depuis près de deux mois au Sporting Portugal, mais son retour se rapproche peu à peu. Le club portugais a même déjà une rencontre précise en tête pour permettre à l'ancien défenseur d'Anderlecht de retrouver du temps de jeu.

Selon le quotidien sportif portugais A Bola, le Sporting vise le samedi 21 novembre. Le club recevra alors l'União da Serra au quatrième tour de la Coupe du Portugal. Cette rencontre est considérée comme une occasion idéale pour permettre à Debast de retrouver le rythme de la compétition.

Le défenseur de 23 ans n'a plus joué depuis le 19 septembre. Son dernier match, contre Arouca, s'était en outre conclu par un carton rouge. Debast a ensuite été confronté à des problèmes musculaires, ce qui a prolongé son absence bien plus longtemps qu'espéré initialement.

Une nouvelle chance sous Paulo Fonseca

Le Sporting veut absolument éviter une rechute de Debast et a donc géré sa rééducation avec prudence. Selon A Bola, le Belge se trouve dans la dernière phase de son rétablissement. Vendredi, il n'a toutefois pas encore participé à un match amical contre Mafra.

Son retour pourrait intervenir à un moment important. Le nouvel entraîneur Paulo Fonseca souhaite améliorer l'organisation défensive du Sporting et pourrait profiter d'une concurrence supplémentaire. Debast aura ainsi l'occasion de faire à nouveau ses preuves sous un autre coach que Rui Borges.



Après le match de Coupe, le Sporting fera en outre face à un programme chargé, avec notamment Manchester United, le FC Porto et l'AS Roma. Un retour réussi le 21 novembre tomberait donc à point nommé pour Debast. Pour l'instant, il ne s'agit toutefois que d'une date envisagée, son retour effectif n'a pas encore été confirmé.