"Entendre les buts dans l'au-delà" : le Barça, à la vie, à la mort, c'est désormais possible au Camp Nou

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Entendre les buts dans l'au-delà" : le Barça, à la vie, à la mort, c'est désormais possible au Camp Nou
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"Més que un club" est la devise du FC Barcelone. L'enceinte désormais rénovée du club blaugrana va désormais permettre à ses supporters de déposer leur cendres dans le Camp Nou. La seule condition ? Y mettre le prix.

Au FC Barcelone, la fidélité aux couleurs "blaugrana" pourrait désormais vraiment aller à la vie, à la mort. En effet, le club catalan a dévoilé un projet pour le moins insolite : permettre à ses supporters de faire déposer leurs cendres dans l'enceinte - tout juste rénovée - du Camp Nou. Baptisé "Memorial FC Barcelona", ce futur espace funéraire de 1.500 m² comptera pas moins de 26.000 niches, installées à quelques mètres de la pelouse et derrière une fresque retraçant les grands moments de l'histoire du club.

Une concession à quasi 2.500 euros pour 10 ans

"Être enterré à côté du terrain pour pouvoir entendre les buts dans l'au-delà" : c'était le dernier souhait du grand-père de María Elena Fort, vice-présidente institutionnelle du Barça, qui a raconté cette anecdote lors de la présentation du projet. Une volonté que le club catalan entend désormais rendre accessible à ses fidèles partisans.

Mais cette ultime preuve d'amour a évidemment un coût. Les concessions débutent à 2.490 euros pour 10 ans, passent à 4.990 euros pour 25 ans et atteignent 5.990 euros pour 50 ans. Une formule "à vie" est également annoncée à 10.000 euros. Il faut encore ajouter 70 euros d'entretien annuel et 180 euros pour l'urne et sa gestion. Les supporters qui préfèrent une simple plaque commémorative pourront également réserver un emplacement. Pour cela, il faudra allonger au moins 490 euros.

Un millier de supporters déjà intéressés

L'initiative semble déjà séduire : plus de 1.000 supporters auraient manifesté leur intérêt avant même le début des travaux, attendu fin 2027. Le mémorial devrait accueillir ses premiers visiteurs à la fin de cette même année, avec une seconde phase prévue en 2028.

De nouveaux revenus pour un club endetté

Derrière cette démarche symbolique se dessine aussi une nouvelle source de revenus pour un Barça toujours engagé dans la coûteuse rénovation de son Camp Nou. Le club n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai puisqu'il a déjà proposé des NFT, des morceaux de pelouse transformés en diamants, et mis aux enchères des sièges et des équipements historiques… À Barcelone, même après le dernier coup de sifflet, la passion des supporters peut encore rapporter gros. Après tout, il n'y a pas de petits profits.

D'autres clubs de Liga le font déjà

Cependant, le FC Barcelone n'est toutefois pas un pionnier en la matière en Espagne. En effet, l'Atlético de Madrid, le Betis Séville et l'Espanyol Barcelone proposent déjà des espaces mémoriels dans leurs stades.

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