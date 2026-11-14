Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

Florent Malice
Florent Malice et Robbie Maes
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Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !
Photo: © photonews

Surprise à Genk : le nouvel entraîneur du KRC Genk devrait être... Timmy Simons. L'ex-Diable Rouge va remplacer Jess Thorup : selon Het Laatste Nieuws, l’accord est quasiment conclu.

Après le licenciement de Jess Thorup, Genk s’est immédiatement mis à la recherche d’un successeur. Ces derniers jours, le club avait déjà réduit sa liste de candidats à deux noms : Timmy Simons (OHL) et Issame Charaï (Westerlo).

Selon Het Laatste Nieuws, c'est Timmy Simons qui aurait obtenu préséance.

Simons travaille à OHL depuis l’été dernier. Malgré des résultats décevants en début de saison, il a conservé la confiance de la direction louvaniste. Cela n’avait pas toujours été le cas lors de ses précédents passages à Dender et Westerlo.

Timmy Simons avait déjà été cité du côté du Limbourg. L’ancien Diable Rouge avait toutefois dû s’incliner face à Nicky Hayen à l'époque. Il reçoit donc désormais sa chance dans un club qu'il n'avait pas connu en tant que joueur. 

Une mission délicate pour Simons


Après la défaite du week-end dernier contre l’Union (1-0), le retard du KRC Genk sur Charleroi, quatrième, s’élève déjà à douze points. Les Limbourgeois ne peuvent donc plus se permettre beaucoup de faux pas.

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