Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

L'Italie est arrivée sur le sol belge à la veille de son match contre les Diables Rouges. Roberto Mancini devra se passer de Nicolò Cambiaghi.

Coup dur pour la sélection italienne pour le match de demain soir au Stade Roi Baudouin. Alors qu'il aurait sans doute été titularisé, l'ailier de Bologne doit déclarer forfait.

Encore présent dans le onze de base contre la France, il s'était d'ailleurs montré décisif, en délivrant l'assist sur le but de l'égalisation signé Pio Esposito, peu avant la demi-heure.

Mais après cette passe décisive, Cambiaghi a dû céder sa place, victime d'une entorse à la cheville. Sky Sport rapporte que le joueur n’a pas récupéré à temps et ne sera donc pas en état de jouer contre la Belgique.

Stoppé en plein élan

Nicolò Cambiaghi est l'un des nouveaux visages de l'Italie de Roberto Mancini. Lors de la rencontre aller contre les Diables, il avait fêté sa première titularisation. Avant cela, il n'avait vécu qu'une seule convocation (avec une entrée au jeu d'une minute à la clé) sous les ordres de Gennaro Gattuso.

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Il faut dire que le coéquipier d'Arthur Theate à Bologne est en forme : son équipe est sur une série de quatre victoires de rang en Serie A, Cambiaghi y a notamment contribué avec deux assists lors de la dernière rencontre à Parme.