"Ils ne pensent qu'à l'argent" : un entraîneur viré de D1A brise le silence autour de sa direction

Le licenciement de Tim Bakens et Dennis te Braak au SK Beveren suscite de vives critiques. Le club a décidé cette semaine de se séparer des deux entraîneurs après une série décevante. L'entraîneur adjoint comprend mal cette décision et s'en prend très durement à la politique menée par le club waeslandien.

Beveren n'a pris qu'un seul point lors de ses trois derniers matchs, mais selon Te Braak, les circonstances ne sont pas suffisamment prises en compte. "En Belgique, on regarde à peine le contexte. Ici, cela ne compte pas", a-t-il déclaré à Omroep Gelderland. "Les attentes ne sont pas proportionnelles à la réalité ni au travail des entraîneurs."

Les propriétaires américains vivement critiqués

Ce sont surtout les propriétaires américains de Beveren qui sont visés. "Ils regardent, installés dans un fauteuil quelque part en haut, à quoi ressemble le classement et perdent malheureusement totalement de vue tout le contexte derrière. Ils ne pensent qu'à l'argent", a-t-il lancé avec virulence.

Te Braak trouve remarquable qu'une équipe tout juste promue intervienne aussi rapidement. Beveren ne réalisait pas un début de saison si déshonorant. "Ils disent : trois points au-dessus de la zone de relégation. Mais on peut aussi dire : à six petits points d'une place européenne", a-t-il souligné.

La Pro League, cimetière des entraîneurs

L'ancien adjoint imaginait pourtant déjà le pire : "En Belgique, si vous perdez deux fois, vous devez déjà faire attention. La plupart du temps, les entraîneurs ne tiennent même pas un an. On se retrouve immédiatement sous pression. C'est quand même un peu ridicule".



Selon lui, le licenciement a également des conséquences financières désagréables. Te Braak affirme qu'en tant qu'adjoint en Belgique, il ne reçoit pas d'indemnité de licenciement. "J'aimerais surtout reprendre le travail le plus vite possible", conclut-il.