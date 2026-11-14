"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial

"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial
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Dans une longue interview accordée à The Athletic, Rudi Garcia est revenu sur l'un des moments les plus marquants de la Coupe du monde 2026. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a appris, peu avant le huitième de finale contre les États-Unis, une nouvelle qu'il a d'abord jugée impossible à croire. Des mois plus tard, le Français reste très critique sur ce qui s'est passé à ce moment-là.

Il s'agissait de la suspension de Folarin Balogun. L'attaquant américain avait reçu un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine et devait normalement manquer le match face à la Belgique. La FIFA a toutefois annulé cette décision. Cela se serait produit après une conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino. Garcia réagit très vivement dans une interview accordée au site sportif britannique.

"Quand mon directeur sportif m'a dit qu'ils pourraient peut-être annuler le carton rouge de Balogun et qu'il pourrait quand même jouer, je pensais que c'était une blague. Mais c'était vrai" raconte Garcia à The Athletic. "Normalement, le sport et la politique sont séparés. Les questions sportives doivent rester dans le sport."

Garcia ne voulait toutefois pas que toute cette controverse détourne l'attention de ses joueurs. "J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient rester concentrés et ne penser qu'au match. Balogun est un très bon joueur, mais nous avions déjà disputé un match amical contre les États-Unis en mars à Atlanta, avec Balogun. Nous l'avions remporté 5-2."

Garcia voyait même un avantage psychologique pour la Belgique

"J'ai dit à mes joueurs que ce n'était pas un énorme avantage pour les États-Unis, peut-être un petit avantage psychologique. Mais si les choses tournaient mal pour eux, par exemple si nous marquions les premiers, ils penseraient toujours : cette équipe belge nous a déjà mis cinq buts", explique Garcia.

La Belgique s'est finalement imposée 4-1. "Le fait de les avoir déjà battus 5-2 nous a aidés à gagner à nouveau. Avec le recul, ce n'était pas une bonne chose d'ouvrir cette porte et de faire annuler un carton rouge normal. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde."

Fait remarquable, Garcia n'en veut pas du tout à Balogun lui-même. "Je n'avais aucun problème avec lui et j'ai apprécié qu'il vienne me voir sur le terrain après le match", raconte-t-il. Le Français a même tenu à rassurer personnellement l'attaquant.

"Je lui ai dit : ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. J'espère seulement que le public ne te critiquera pas lorsque tu joueras en France." Garcia est clair quant à l'ampleur de la controverse : "Ce match n'était pas les États-Unis contre la Belgique, mais les États-Unis contre le monde entier."

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