"J'étudie notamment à Harvard" : la reconversion de Divock Origi que personne n'avait vu venir

Cet été, Divock Origi a définitivement tiré un trait sur sa carrière. Le voici désormais bien occupé...dans le milieu de la mode.

On l'oublie souvent, mais Divock Origi a joué pendant quatre ans à l'AC Milan. Ou il en a du moins été salarié pendant quatre saisons. Car dans les faits, l'ancien Diable Rouge a rapidement disparu de la circulation, pour finalement prendre sa retraite l'été dernier.

Pendant tout ce temps, l'Ostendais de 31 ans a eu le temps de réfléchir à son après-carrière. Si le monde du ballon rond reste présent dans sa vie via l'agence DLF montée avec son ancien coéquipier Willem Ofori pour accompagner de jeunes talents, Origi a repris des études vers une toute autre voie.

Une reconversion réfléchie

"Afin de me perfectionner professionnellement, j'étudie dans plusieurs grandes écoles, notamment à Harvard. Mon cursus combine enseignement à distance et cours en présentiel. Je suis également des cours dans des écoles de mode telles que ESMOD en France et Central Saint Martins à Londres", explique-t-il au Nieuwsblad.

Origi se donne les moyens de ses ambitions. Ses cours à Harvard doivent aiguiser son sens des affaires, ses activités dans la mode sont également très prenantes. "Je travaille avec des professionnels de haut niveau, ce qui me permet de progresser plus rapidement dans cette passion que je développe. Je souhaite d'abord comprendre le fonctionnement du monde de la mode. Ensuite, j'envisagerai d'autres perspectives".

Pas de carrière d'entraîneur pour Divock Origi

"Je me donne du temps. C’est une passion, et je veux que ça reste ainsi. Par exemple, j’ai assisté à la Fashion Week de Paris et je suis allé à Tokyo pour découvrir la mode et la culture locales", poursuit-il.





On ne le verra donc pas dans le coaching. "Ma passion est aussi de partager mes connaissances footballistiques, mais je ne me vois pas du tout comme entraîneur. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce n'est pas pour moi. Si jamais je devais devenir entraîneur, je serais plutôt du genre de l'ancien entraîneur de basket-ball Phil Jackson, qui s'occupe davantage de ses joueurs que de ses joueurs eux-mêmes".