La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

Yari Verscheren connaît un début de saison délicat à la Sampdoria. Alors que l'équipe commence seulement à monter en puissance, l'ancien numéro dix d'Anderlecht est bloqué à infirmerie.

Après pas moins de 16 ans à Anderlecht, Yari Verschaeren a quitté sa zone de confort en s'offrant une première expérience à l'étranger. Pas au niveau qu'on lui promettait il y a quelques années, même si la Sampdoria reste un nom historique du football italien.

Mais la Samp' est avant tout un monument en péril. Relégué en Serie B, le club a vécu un début de saison assez tourmenté, avec à peine une seule victoire sur les neuf premiers matchs. Un bilan synonyme d'avant-dernière place au classement.

Yari Verschaeren blessé

Tout le monde a été mis sous pression : l'entraîneur a été viré, le directeur sportif Jesper Fredberg pris à partie par les supporters. De son côté, Yari Verschaeren semblait occupé à monter en puissance, inscrivant d'ailleurs son premier but à la fin du mois d'octobre.

Sauf que depuis lors, les nouvelles sont moins réjouissantes. Notre compatriote est sorti blessé lors de la rencontre d'il y a deux semaines contre Virtus Entella. Verdict : tension musculaire au fléchisseur de la cuisse droite.

Depuis, l'équipe a enchaîné deux victoires sans lui. Sa date de retour à la compétition n'est pour l'heure pas encore connue. Situation inverse pour l'autre ancien de Pro League, arrivé en même temps que Verschaeren : Bjorn Meijer (habitué de l'infirmerie du Club de Bruges) a pu disputer ses premières minutes juste avant la trêve, enfin débarrassé d'un problème à la cuisse.



