La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

Le club de Manchester City sait enfin quand il sera fixé dans l'interminable dossier de fraude financière le concernant. Les Mancuniens ont été reconnus coupables d'avoir enfreint 114 des 115 règles financières pour lesquelles la Premier League les avait mis en cause. Manchester City a fait appel et, selon le Financial Times, on sait désormais quand l'affaire sera examinée.

Selon le quotidien économique britannique, la procédure d'appel aura lieu à la mi-décembre. L'examen devrait durer plusieurs jours, après quoi une commission d'appel indépendante devra se pencher sur la décision initiale.

Une décision définitive est donc attendue début 2027. Ce dossier gargantuesque, qui jette une énorme ombre sur le club anglais depuis des années, devrait ainsi trouver son dénouement dans les mois à venir - même si un appel sera ensuite toujours possible.

Manchester City risque toujours de lourdes sanctions

L'affaire remonte à février 2023, lorsque la Premier League a accusé Manchester City d'avoir commis des violations à grande échelle du fair-play financier. En septembre, une commission indépendante a estimé que le club avait notamment gonflé artificiellement ses revenus entre 2009 et 2018 via des contrats de sponsoring. Selon l'enquête, les irrégularités financières porteraient sur plus de 900 millions de livres sterling.

Manchester City continue toutefois de contester fermement ces graves accusations. Le club mancunien affirme notamment que la décision précédente comporte de graves erreurs, que ce soit sur les plans juridique et factuel. Le champion d'Angleterre 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 a souligné, lors du dépôt de son appel, que le verdict était selon lui intenable et reste convaincu de son innocence.

Même une relégation reste envisageable

Si Manchester City est également débouté en appel, une procédure distincte sera lancée afin de déterminer la sanction. Cette décision est elle aussi attendue en 2027. Les sanctions possibles sont particulièrement lourdes. Une importante sanction financière ou un retrait de points sont envisageables, mais dans le scénario le plus extrême, City pourrait même être exclu de la Premier League et donc relégué administrativement, ce qui serait un véritable séisme.





Il est toutefois loin d'être certain qu'une sanction définitive soit prononcée dès l'année prochaine. Manchester City pourra faire appel d'une éventuelle sanction, ce qui pourrait encore faire traîner le dossier pendant plusieurs années.

Pour le club de Jérémy Doku et Erling Haaland l'incertitude reste donc particulièrement grande. Les prochains mois pourraient être déterminants pour l'avenir de Manchester City, tant sur le plan sportif que financier.