La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"
Photo: © Photonews
Deviens fan de Belgique! 2682

Josué Kongolo vit ses premiers jours dans le noyau des Diables Rouges. Une surprise pour beaucoup, mais qui est amplement méritée au vu de ses progrès des derniers mois.

Résumer la présence de Josué Kongolo à la blessure de Zeno Debast et à l'épisode Koni De Winter serait bien réducteur. D'autres profils comme Matte Smets, Wout Faes, Sebastiaan Bornauw ou Zeno Van den Bosch auraient pu entrer en ligne de compte.

Mais l'affirmation de Kongolo (20 ans) dans la défense de Genk ces derniers mois a joué en sa faveur. Il est d'ailleurs le seul de la liste, avec Jari De Busser, à avoir joué toutes les minutes de son club en championnat cette saison.

Déjà très ûr pour son âge

Le garçon n'arrive pas de nulle part : soigneusement couvé par Genk, il était déjà international belge depuis les U16. Il avait d'ailleurs disputé quatre matchs avec les Diablotins cette année.

Adjoint de Gill Swerts dans le staff de nos U21, Dedryck Boyata l'a vu se développer. Pour avoir évolué au même poste que lui, l'ancien Diable Rouge sait de quoi il parle. Il explique tout le bien qu'il pense de Kongolo à La Dernière Heure.


"Il a cette facilité dans les duels, il est très costaud et très solide. Avec le ballon, il a cette manière de se projeter et d'apporter offensivement, avec confiance, quand on ne s'y attend pas forcément de sa part", avance Boyata, pensant notamment à cette percée assez incroyable conclue par un but contre Beveren.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

20:00
Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

17:40
Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

19:00
Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

16:40
Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

20:20
"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

16:00
Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

19:40
Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

18:30
Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

15:20
Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

18:00
Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

14:30
1
Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

17:20
"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial

"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial

13:10
La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

17:00
Devant 338 personnes : Thomas Henry marque son premier but depuis son départ du Standard

Devant 338 personnes : Thomas Henry marque son premier but depuis son départ du Standard

16:20
Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

13:18
Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

13:00
Déjà sous pression en D1 FFA : "Tout le monde doit se demander s'il était nécessaire de changer d'entraîneur"

Déjà sous pression en D1 FFA : "Tout le monde doit se demander s'il était nécessaire de changer d'entraîneur"

15:40
Le Conseil disciplinaire a tranché : il sera suspendu pour la reprise contre l'Union

Le Conseil disciplinaire a tranché : il sera suspendu pour la reprise contre l'Union

15:00
Le leader de D1 FFA perd deux de ses cadres pour plusieurs mois mais récupère son buteur

Le leader de D1 FFA perd deux de ses cadres pour plusieurs mois mais récupère son buteur

14:20
"On dirait qu'ils ne le connaissent pas" : comment Kevin De Bruyne pourrait renaître au PSV

"On dirait qu'ils ne le connaissent pas" : comment Kevin De Bruyne pourrait renaître au PSV

12:40
🎥 Quand David Hubert rechausse les crampons...et marque

🎥 Quand David Hubert rechausse les crampons...et marque

14:00
"Même Roberto Martinez a plaidé pour qu'il reste à Anderlecht" : le Diable devenu affaire d'État au Sporting

"Même Roberto Martinez a plaidé pour qu'il reste à Anderlecht" : le Diable devenu affaire d'État au Sporting

11:20
Avenir chez les Diables, retour à Genk : Thibaut Courtois fait le point sur deux sujets sensibles

Avenir chez les Diables, retour à Genk : Thibaut Courtois fait le point sur deux sujets sensibles

11:40
Relebohile Mofokeng s'offre un but somptueux, Anthony Moris battu par un défenseur de Pro League

Relebohile Mofokeng s'offre un but somptueux, Anthony Moris battu par un défenseur de Pro League

13:40
Le principal axe de travail de Van Bommel ? "Il ne faut pas que ça devienne un problème"

Le principal axe de travail de Van Bommel ? "Il ne faut pas que ça devienne un problème"

08:20
Tout est réuni : comment le Standard pourrait récupérer quelques millions supplémentaires grâce aux Diables

Tout est réuni : comment le Standard pourrait récupérer quelques millions supplémentaires grâce aux Diables

10:40
Bonjour la pression : un joueur de Pro League choisi pour assumer l'héritage de Cristiano Ronaldo !

Bonjour la pression : un joueur de Pro League choisi pour assumer l'héritage de Cristiano Ronaldo !

12:20
🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection Analyse

🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection

09:20
Divock Origi a réfléchi à un séjour en Pro League : "Ça aurait été dans ce club"

Divock Origi a réfléchi à un séjour en Pro League : "Ça aurait été dans ce club"

12:00
Un ancien d'Anderlecht a été recalé par la direction : "Je l’aurais même fait gratuitement"

Un ancien d'Anderlecht a été recalé par la direction : "Je l’aurais même fait gratuitement"

11:00
Parti de Bruges cet été, il ne regrette pas son choix : "En tant que joueur, il faut être heureux"

Parti de Bruges cet été, il ne regrette pas son choix : "En tant que joueur, il faut être heureux"

10:20
"J'étudie notamment à Harvard" : la reconversion de Divock Origi que personne n'avait vu venir

"J'étudie notamment à Harvard" : la reconversion de Divock Origi que personne n'avait vu venir

10:00
"Ils ne pensent qu'à l'argent" : un entraîneur viré de D1A brise le silence autour de sa direction

"Ils ne pensent qu'à l'argent" : un entraîneur viré de D1A brise le silence autour de sa direction

09:00
Enfin ! Après son début de saison galère, Zeno Debast connaît sa date de retour

Enfin ! Après son début de saison galère, Zeno Debast connaît sa date de retour

08:40
Un champion du monde 1990, candidat de l'extrême droite pour l'élection présidentielle en Allemagne ?

Un champion du monde 1990, candidat de l'extrême droite pour l'élection présidentielle en Allemagne ?

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 1-3 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 7-0 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-1 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 20:45 Danemark Danemark

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Pogi Pogi a propos de Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved