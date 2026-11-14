La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

Josué Kongolo vit ses premiers jours dans le noyau des Diables Rouges. Une surprise pour beaucoup, mais qui est amplement méritée au vu de ses progrès des derniers mois.

Résumer la présence de Josué Kongolo à la blessure de Zeno Debast et à l'épisode Koni De Winter serait bien réducteur. D'autres profils comme Matte Smets, Wout Faes, Sebastiaan Bornauw ou Zeno Van den Bosch auraient pu entrer en ligne de compte.

Mais l'affirmation de Kongolo (20 ans) dans la défense de Genk ces derniers mois a joué en sa faveur. Il est d'ailleurs le seul de la liste, avec Jari De Busser, à avoir joué toutes les minutes de son club en championnat cette saison.

Déjà très ûr pour son âge

Le garçon n'arrive pas de nulle part : soigneusement couvé par Genk, il était déjà international belge depuis les U16. Il avait d'ailleurs disputé quatre matchs avec les Diablotins cette année.

Adjoint de Gill Swerts dans le staff de nos U21, Dedryck Boyata l'a vu se développer. Pour avoir évolué au même poste que lui, l'ancien Diable Rouge sait de quoi il parle. Il explique tout le bien qu'il pense de Kongolo à La Dernière Heure.



"Il a cette facilité dans les duels, il est très costaud et très solide. Avec le ballon, il a cette manière de se projeter et d'apporter offensivement, avec confiance, quand on ne s'y attend pas forcément de sa part", avance Boyata, pensant notamment à cette percée assez incroyable conclue par un but contre Beveren.