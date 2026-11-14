Le Conseil disciplinaire a tranché : il sera suspendu pour la reprise contre l'Union

En cette trêve internationale, le Conseil disciplinaire reste en activité, pour statuer sur le cas des joueurs à sanctionner pour leurs incartades. Et à ce titre, le Courtraisien James Ndjeungoue a dû se présenter à l'audience.

James Ndjeungoue avait été exclu à la 66e minute du match face à Malines le 4 novembre dernier (défaite 1-3). Le Camerounais avait fauché Cédric Van Meirvenne, qui filait seul au but.

Le parquet fédéral avait proposé une suspension d'un match, ce que Courtrai n'avait pas accepté, estimant que l'intervention de son joueur était correcte. L'affaire a donc été renvoyée devant le Conseil disciplinaire.

Elle a été jugée hier, sans changement notoire : la suspension d'un match effectif reste bien d'application, assortie d'une amende de 1000 euros.

Les Kerels sous pression

Courtrai sera donc privé de James Ndjeungoue pour le match de reprise contre l'Union Saint-Gilloise dimanche prochain, sur le coup de 16h.



Un coup dur pour l'entraîneur autrichien Daniel Beichler : il s'agira d'un véritable choc des extrêmes. Là où l'Union s'est emparée de la première place juste avant la trêve (en attendant la décision quant au résultat du match entre le Club de Bruges et Anderlecht), Courtrai est toujours bon dernier avec ses quatre points.