Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe
Photo: © photonews

Après la victoire de la Norvège, le Danemark, en déplacement au Portugal, a réagi et s'est largement imposé pour reprendre la deuxième place.

L'après-Messi a commencé par une défaite en Argentine ; l'après-Ronaldo n'a pas mieux débuté au Portugal. Pour ce premier match depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Seleçao a été giflée à domicile par le Danemark en Ligue des Nations. 

Les hommes de Brian Riemer avaient vu la Norvège, victorieuse du Pays de Galles plus tôt dans la soirée, les dépasser au classement.

Ils devaient donc éviter une défaite au Portugal, qui est de son côté déjà qualifié après son 12/12 lors de la trêve internationale précédente.

Le Danemark et la Norvège se disputeront le dernier ticket 

Peu de temps avant la pause, le Danemark a ouvert le score via Pierre-Emile Hojbjerg, sur penalty (43e, 0-1). En seconde période, un Portugal démobilisé a ensuite pris l'eau : Hojlund a rapidement signé un doublé (49e, 57e) et tué le match, avant le 0-4 signé Andersen (75e).

Bernardo Silva sauvera l'honneur portugais en fin de rencontre, inscrivant le 1-4 à la 90e+3.

Le Danemark a donc désormais la main dans la course à la deuxième place, avec trois points d'avance sur la Norvège avant la dernière journée. Brian Riemer et ses joueurs recevront les coéquipiers d'Erling Haaland, qui seront donc dos au mur, lors de la dernière journée. 

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